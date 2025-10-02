Назарияи Покистон, ба расмият нашинохтани Исроил аст

Ба гузориши хабаргузории Аҳли Байт(а) ـ Абно ـ Ҳуҷҷатул-Ислом вал-Муслимин Шаббир Ҳасан Майсамӣ, дабири кулли Шӯрои Уламои шиаи Покистон, таъкид кард: Назарияи Покистон ин аст, ки Исроилро ба расмият нашиносем ва ҳар касе, ки чунин коре анҷом диҳад, муҷрим дар баробари назарияи Покистон ва бунёнгузори он маҳсуб хоҳад шуд.
Вай бо баёни ин ки Фаластин аз дарё то рӯдхона мутааллиқ ба фаластиниҳост, афзуд: Иқдомоти Доналд Трамп, раисиҷумҳури Амрико, метавонад саросари минтақаро ба оташ бикашад.
Шаббир Ҳасан Майсамӣ афзуд: Ҳимояти нахуствазири Покистон аз тарҳи ба истилоҳ сулҳи Трамп, хиёнати ошкор ба хуни миллати Фаластин ва хиёнат ба андешаҳои бунёнгузори Покистон, Муҳаммад Алӣ Ҷинноҳ аст. Вай ба равшанӣ эълом карда буд, ки Исроил як режими ғосиб ва номашрӯъ аст ва Покистон ҳаргиз онро ба расмият нахоҳад шинохт.
Вай хотирнишон кард: Мардуми Покистон мавқеи қатъӣ доранд; Фаластин бояд кишваре комилан озод ва мустақил бошад, ки пойтахти он Байтулмуқаддас аст. Ҳар гуна тарҳи сулҳи сохтагӣ ё формулаи ду кишварӣ, фиреб, найранг ва муғойир бо ҳувият ва мабонии эътиқодии мост.
Your Comment