Ба гузориши хабаргузории Абно, Доналд Трамп, раисҷумҳури Амрико, имрӯз шанбе дар паёме дар расонаи иҷтимоии худ мусуми ба «Трутс Сушиал» навишт: "Аз Исроил, ки ба таври муваққат бомбаборонро мутаваққиф кардааст, то фурсате барои озодии асирон ва такмили тавофуқи сулҳ фароҳам шавад, ташаккур мекунам."
Раисҷумҳури Амрико идома дод: "Ҳамос бояд бедиранг иқдом кунад; дар ғайри ин сурат, ҳамаи шартҳо аз эътибор соқит хоҳанд шуд."
Доналд Трамп изофа кард: "Ман таъхирро таҳаммул нахоҳам кард, чизе ки бисёре фикр мекунанд иттифоқ хоҳад афтод, ё ҳар натиҷае, ки Ғазза дубора таҳдиде эҷод кунад. Биёед ин корро зуд анҷом диҳем. Бо ҳама ба таври одилона рафтор хоҳад шуд!"
Ҷадидтарин мавзеъгирии Трамп дар бораи тарҳи оташбас дар Ғазза
Ин дар ҳолест, ки ҷунбиши Ҳамос дишаб эълом кард, ки посухи худро ба тарҳи Трамп дар мавриди оташбас дар Ғазза ба миёнҷиҳо таҳвил дода ва мувофиқати худро бо озодии ҳамаи асирони саҳюнистӣ, чӣ зинда ва чӣ мурда, иброз кардааст.
