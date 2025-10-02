Ҳамлаи Исроил ба корвони Сумуд; беш аз 40 киштӣ мусодира шуд

Ба гузориши хабаргузории Аҳли Байт(а) ـ Абно ـ артиши режими саҳюнистӣ рӯзи панҷшанбе, контроли беш аз 40 киштӣ ва қаиқи ширкаткунанда дар корзори ҷаҳонии корвони Сумудро ба даст гирифт.
Садҳо фаъоли ҳозир дар ин корвон ба бандари Ашдуд мунтақил шудаанд то мароҳили ихроҷи онҳо аз сарзаминҳои ишғолӣ оғоз шавад.
Ҳамчунин эълом шуд, ки чаҳор қаиқ аз ин корвон ба далели мушкилоти фаннӣ дар дарё аз ҳаракат боз мондаанд.
Артиши Исроил амалиёти густурдаеро дар обҳои атрофи Ғазза оғоз кардааст то аз наздик шудани ҳар гуна қаиқ ба соҳилҳои ин минтақа ҷилавгирӣ кунад.
Дар ҳамин ҳол, баргузоркунандагони корвони Сумуд эълом карданд, ки киштии "Микину", яке аз шиноварҳои ин корзори байналмилалӣ, субҳи панҷшанбе муваффақ шуда бо убур аз монеаҳои баҳрии Исроил вориди обҳои сарзаминӣи Фаластин шавад. Додаҳои новагонии ин киштӣ нишон медиҳад, ки дар фосилаи 9 мил аз соҳилҳои Ғазза қарор дорад.
Юсуф Аҷиса, муовини раиси Кумитаи байналмилалии шикастани муҳосираи Ғазза, эълом кард, ки нерӯҳои Исроил то кунун ҳудуди 20 киштӣ аз маҷмӯи 45 киштӣро мусодира кардаанд.
Вай афзуд, ки тамаркузи Исроил бар мусодираи киштиҳои бузург ва фармондеҳӣ будааст то масири ҳаракати корвонро мухтал кунад, аммо соири киштиҳо ҳамчунон ба ҳаракати худ идома медиҳанд.
Аҷиса аз давлатҳо ва ниҳодҳои байналмилалӣ хост то барои ҳифзи саломати фаъолони боздоштшуда вориди амал шаванд ва хостори озодии фаврӣ ва бидуни қайду шарти онон шуд.
Шоёни зикр аст, ки Неруи дарёии Исроил шомгоҳи чаҳоршанбе дар обҳои байналмилалӣ ба корвони Сумуд ҳамла карда ва онро маҷбур ба ҳаракат ба самти бандари Ашдуд кардааст. То кунун 13 киштӣ аз ин корвон, мусодира ва даҳҳо фаъоли ҳозир дар он боздошт шудаанд.
Вазорати хориҷаи Исроил низ эълом карда, ки фаъолони ҳозир дар корвон дар масири интиқол ба Исроил ҳастанд ва раванди ихроҷи онон ба Аврупо оғоз хоҳад шуд.
Корвони Сумуд, ки дар поёни моҳи августи аз Испониё ҳаракати худро оғоз кард, шомили 45 киштӣи ҳомили садҳо фаъол аз беш аз 40 кишвари ҷаҳон аст.
