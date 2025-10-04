Вокуниши Эрдуғон ба посухи Ҳамос ба тарҳи Трамп

Ба гузориши хабаргузории Абно ба нақл аз хабаргузории Ал-Ҷазира, Раҷаб Тайиб Эрдуғон, раисҷумҳури Туркия, имрӯз шанбе дар суханоне тасриҳ кард: "Мо аз посухи Ҳамос ба тарҳи Трамп (раисҷумҳури Амрико), ки омодагии ин ҷунбиш барои сулҳро нишон дод, истиқбол мекунем."
Раисҷумҳури Туркия дар ин хусус идома дод: "Фаъолони новгони ҷаҳонии Самуд (Пойдорӣ) то ҳудуди як соати дигар ба фурудгоҳи Истамбул хоҳанд расид. Мо таъкид мекунем, ки Туркия дар канори фаластиниён дар навори Ғазза хоҳад истод. Исроил бояд ҳамлаҳои худро дар Ғазза мутаваққиф кунад."
Раҷаб Тайиб Эрдуғон дар ин бора изофа кард: "Сулҳ дар Ғазза дар сурате имконпазир аст, ки ҳамаи тарафҳо масъулиятҳои худро бар ӯҳда бигиранд."
Эрдуғон хотирнишон кард: "Мо ҳар коре лозим бошад анҷом хоҳем дод, то ҳеҷ инсони бегуноҳе кушта нашавад ва лабханд бар чеҳраи кӯдакони Ғазза нақш бандад. Агар ҳамаи тарафҳо бо масъулият рафтор кунанд, имкони таваққуфи хунрезӣ ва барқарор кардани сулҳ вуҷуд дорад. Мавзӯи Ғазза дар тамосҳои телефонии ман бо Трамп дар маркази таваҷҷуҳ қарор дошт ва мо аз посухи Ҳамос истиқбол мекунем."
Ин мақоми Туркия пештар дар ин бора дар суханоне эълом карда буд: "Посухи Ҳамос ба тарҳи оташбас дар Ғазза, гоме созанда ва муҳим дар ростои дастиёбӣ ба сулҳе пойдор аст. Коре, ки акнун бояд анҷом шавад, ин аст, ки Исроил фавран тамоми ҳамлаҳои худро мутаваққиф карда ва ба тарҳи оташбас мутааҳҳид шавад. Бояд бидуни таъхир, тамоми иқдомот барои расонидани кӯмакҳои башардӯстона ба Ғазза ва таҳқиқи сулҳе доимӣ бардошта шавад."
Your Comment