Номаи дарёфтӣ - дар соли 1939, аккоси амрикоии Russell Lee's тасвире сабт кард, ки ба яке аз намодҳои мустанаднигории табъизи нажодӣ табдил шуд.
Ба гузориши Порс Тудей, акс, марди сиёҳпӯстро дар истгоҳи Streetcar шаҳри Oklahoma City нишон медиҳад; ҷое, ки обсардкунҳо бо барчасби «colored» ва «white» аз ҳам ҷудо шуда буданд. Ин тасвир, бахше аз пружаи давлати федерол барои сабти воқеиятҳои иҷтимоии он даврон буд, аммо фаротар аз як санади торихӣ, ба намоде аз ҷудоии нажодии ниҳодина шуда дар фазои умумии Амрико бадал шуд.
Дар он замон, қавонини Jim Crow дар иёлатҳои ҷанубӣ ва марказии Амрико, тафкики нажодиро дар мадорис, ҳамлу нақл, ресторанҳо ва ҳатто обсардкунҳо қонӯнӣ карда буд. Тасвири Russell Lee's, на фақат як лаҳза, балки як сохторро сабт кардааст; сохторе, ки инсонҳоро бар асоси ранги пӯсташон аз ибтидоитарин имконот ҷудо мекард.
Акнӯн бо гузашти беш аз ҳаштод сол аз он рӯз, Амрико худро кишваре озоду баробар муаррифӣ мекунад. Аммо бо вуҷӯди эътирозоти густарда, ҷунбишҳои зиддинажодпарастӣ ва талошҳои қонӯнӣ, ҳануз ҳам ихтилофҳои нажодӣ дар омӯзиш, саломат, адолат ва иқтисод побарҷост.
Оё Амрико воқеан аз он обсардкунҳои ҷудо убур карда, ё фақат шакли табъизро тағйир додааст?
