Башортӣ: Режими саҳюнистӣ дигар ба осонӣ имкони таарруз ба кишвари моро надорад

Алимуҳаммад Башортӣ, вазири собиқи кишвар, бо ишора ба таҳаввулоти ахир гуфт: "Бо шаҳодати шаҳид Насруллоҳ, душман талош кард, ки ҷараёни муқовиматро тазъиф кунад, аммо дар ниҳоят ин иқдом натиҷае барои онон дар бар надошт."
Вай бо баёни ин ки тарҳҳои душман алайҳи Инқилоби Исломӣ масбӯқ ба собиқа аст, афзуд: "Мунофиқин низ дар ҳамон солҳои ибтидоии Инқилоб бо инфиҷори дафтари Ҳизби Ҷумҳурии Исломӣ ва шаҳодати Оятуллоҳ доктор Беҳиштӣ ва 70 нафари дигар, чунин нақшаеро дунбол карданд."
Башортӣ изҳор дошт: "Дар ҷараёни ахир, барои нахустин бор Исроил таъми талхи шикастро чашид. Бисёре аз аснод ва таҷҳизоти ҷосусӣ, ки дар минтақа ҷамъоварӣ карда буданд, аз байн рафт ва ҳатто панҷ мушак ва мадорики мунҳасир ба фарди онон низ нобуд шуд. Ин шикаст нишон дод, ки пушти пардаи иқдомоти режими саҳюнистӣ, тафаккури империалистии Амрико ва истикбори ҷаҳонӣ қарор дорад."
Вазири собиқи кишвар идома дод: "Мо соддалавҳ нестем ва ба хубӣ медонем, ки душман аз куҷо зарба хӯрдааст. Ҷанги равонии онон мумкин аст идома дошта бошад, аммо воқеият ин аст, ки пуштибони аслии ин кишвар Худованди мутаъол аст ва ӯ моро танҳо нахоҳад гузошт."
Башортӣ бо ишора ба таҷрибаҳои гузашта таъкид кард: "Режими саҳюнистӣ дигар ба осонӣ имкони таарруз ба кишвари моро надорад. Ман бар асоси қароини сиёсӣ мегӯям, ки онон ин бор вориди ҷанге нахоҳанд шуд, ки пирӯзӣ дар он барояшон мутасаввир набошад."
Вай ёдовар шуд: "Дар ҷанги шашрӯза, кишварҳои арабӣ дар зарфи чанд соат шикаст хӯрданд, аммо дар ин моҷаро, муқовимат дувоздаҳ рӯз идома ёфт ва ниҳоятан Исроил бо дастпочагӣ тақозои оташбас кард."
