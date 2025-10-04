Африқои Ҷанубӣ: Тасмими Ҳамос бояд бо иқдоми мутақобили Исроил мувоҷеҳ шавад

Ба гузориши хабаргузории Абно ба нақл аз хабаргузории Ал-Ҷазира, Вазорати умури хориҷаи Африқои Ҷанубӣ имрӯз шанбе дар баёнияе аз посухи Муқовимати Фаластин Ҳамос ба тарҳи Трамп барои барқарории оташбас дар Ғазза истиқбол кард.
Вазорати хориҷаи Африқои Ҷанубӣ дар ин баёния эълом кард: "Мо аз тасмими Ҳамос барои озодии ҳамаи асирони исроилӣ ва тамоюли эъломшудаи ин гурӯҳ барои ҳамкории бештар истиқбол мекунем."
Дар баёнияи содира аз сӯи Вазорати умури хориҷаи Африқои Ҷанубӣ дар ин хусус омадааст: "Тасмими Ҳамос бояд бо иқдоми мутақобили Исроил мувоҷеҳ шавад."
Ин дар ҳолест, ки ҷунбиши Ҳамос дишаб эълом кард, ки посухи худро ба тарҳи Трамп дар мавриди оташбас дар Ғазза ба миёнҷиҳо таҳвил дода ва мувофиқати худро бо озодии ҳамаи асирони саҳюнистӣ, чӣ зинда ва чӣ мурда, иброз кардааст.
