Машварати Эрдуғон ва Путин дар мавриди Укроин ва Ғазза

Ба гузориши хабаргузории Абно ба нақл аз хабаргузории РИА Новости, Раҷаб Тайиб Эрдуғон, раисҷумҳури Туркия, имрӯз сешанбе тайи тамос ба раисҷумҳури Русия, таваллуди Владимир Путин-ро ба вай табрик гуфт.
Раисҷумҳури Туркия дар ин тамоси телефонӣ бар лузуми тақвияти ҳаракати дипломатӣ барои поён додан ба даргириҳо дар Укроин ва тазмини сулҳи одилона ва пойдор таъкид кард.
Раҷаб Тайиб Эрдуғон дар идома афзуд: Туркия дар паи тазмини оташбас дар Ғазза ва ирсоли кумакҳои башардӯстона барои мардум дар ин минтақа аст.
Ал-Ҷазира дар мавриди ин райзании телефонӣ эълом кард: Эрдуғон дар тамоси телефонӣ бо Путин гуфт, ки Туркия дар талош барои дастёбӣ ба оташбас дар Ғазза ва расонидани кумакҳои башардӯстона ба Навори Ғазза аст.
Раисҷумҳури Туркия афзуд: Талошҳои дипломатӣ бояд барои дастёбӣ ба сулҳе одилона ва пойдор, ки ба ҷанг дар Укроин поён диҳад, шитоб бештар бигирад ва мо ба талош барои сулҳ идома хоҳем дод.
