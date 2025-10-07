  1. Home
Вазири дифоъи Ҷавлонӣ: Бо Қасд дар мавриди оташбас тавофуқ кардем

7 Октябр 2025 - 23:19
News ID: 1736089
Source: ABNA
Вазири дифоъи Ҷавлонӣ аз тавофуқи анҷомшуда миёни Димишқ ва Қасд (Нерӯҳои Демократии Сурия) бар сари оташбас дар шимол ва шимолу шарқи Сурия хабар дод.

Ба гузориши хабаргузории Абно ба нақл аз САНА, Мурҳаф Абуқасра, вазири дифоъи Ҷавлонӣ, аз дидор бо Мазлум Абдӣ, фармондеҳи Нерӯҳои Демократии Сурия (Қасд) хабар дод.

Абуқасра бо ишора ба анҷом шудани ин дидор дар Димишқ эълом кард, ки ду тараф бар сари оташбаси ҷомеъ дар тамоми меҳварҳо ва марказҳои истиқрори низомӣ дар шимол ва шимолу шарқи Сурия тавофуқ карданд.

Вай эълом кард, ки ин тавофуқ зудтар иҷро мешавад.

Ин дар ҳолест, ки қабл аз ин даргириҳои шадиде миёни Қасд ва нерӯҳои Ҷавлонӣ дар Ҳалаб рух дода буд.

