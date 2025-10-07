Шайх Наим Қосим: Мо қавӣ ҳастем ва аз дастгирии Эрон сипосгузорем

Ба гузориши хабаргузории Абно ба нақл аз Ал-Аълом Ал-Ҳарбӣ (Расонаҳои Ҷангӣ), Шайх Наим Қосим, Муовини Дабири кулли Ҳизбуллоҳи Лубнон дар паёме ба чорабинии миллии «Эрони Ҳамдил», ки имрӯз сешанбе дар Теҳрон баргузор шуд, ба нақши арзандаи шаҳид Сайид Ҳасан Насруллоҳ дар пирӯзиҳои Ҳизбуллоҳ ишора кард ва гуфт: Татбиқи пирӯзиҳо алайҳи Исроил ба дасти Сайид Ҳасан Насруллоҳ анҷом гирифт ва мавзӯи муҳим ин аст, ки ӯ ҷомеаи муқовимат ва мардуми муҷоҳидеро тарбия кард, ки ҳамеша дар роҳи ҳақ қадам мезананд. Шаҳид Насруллоҳ, шаҳиди Фаластин ва шаҳиди шуълаи муқовимат дар минтақа ва ҷаҳон буд ва шаҳид Сафиюддин низ ҳамроҳ ва шарики ӯ дар ин дастовардҳо ба ҳисоб мерафт.
Муовини Дабири кулли Ҳизбуллоҳи Лубнон таъкид кард: Дастовардҳо ва натиҷаҳое, ки дар Лубнон ва минтақа мебинем, аз вилоят ва омӯзишҳои Имом Хоманаӣ, ки бар равишу роҳи Имом Хумайнӣ ҳастанд, сарчашма мегирад.
Ӯ афзуд: Мо вориди набарди «Ули-ал-Баъс» шудем ва ин набарди сахт ва бисёр душвор буд, аммо мо бо қудрат, ирода, устуворӣ ва пуштикор аз он берун омадем ва иншоаллоҳ идома хоҳем дод. Ба шумо мужда медиҳам, ки фарзандони Сайид Ҳасан Насруллоҳ муҷоҳидон ва размандагони қаҳрамон ҳастанд ва иҷоза нахоҳанд дод, ки Исроил ба ҳадафҳояш бирасад. Мо ба ёрӣ Худованди мутаол қавӣ ҳастем ва аз дастгириҳои Ҷумҳурии Исломии Эрон бисёр сипосгузорем.
Ӯ идома дод: Ба Эрон ба хотири истодагарии афсонавии дар баробари таҷовузи исроилӣ-амрикоӣ дар тӯли дувоздаҳ рӯз табрик мегӯям. Пирӯзии Эрон дар замони ҳозира ва дар таърих сабт шудааст ва мо медонем, ки Эрон товони истодан дар канори ҳақ, муқовимат ва Фаластинро мепардозад.
