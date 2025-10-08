Малайзия: Тел-Авив фаъолони ҳомии Фаластинро фавран озод кунад

Ба гузориши хабаргузории Абно ба нақл аз "Рейтер", Нахуствазири Малайзия таъкид кард: "Ҳамлаи низомиёни исроилӣ ба Флоти озодӣ дар масири Навори Ғаззаро ба шиддат маҳкум мекунем. Ин як ҳаракати таҳрикомез дар ростои нақзи қонунҳои байналмилалӣ ба шумор меравад."
Вай баён дошт: "Тел-Авив фаъолони малайзиягиро фавран озод кунад. Низомиёни исроилӣ набояд бо онҳо бадрафторӣ кунанд."
Лозим ба зикр аст, ки соате қабл, созмондиҳандагони Флоти озодӣ эълом карданд, ки низомиёни саҳюнист ба тамоми киштиҳои ин Флот ҳамла карда ва 150 фаъоли ҳомии Фаластинро рабуданд.
Your Comment