Даъвои ФБР дар мавриди нуфузи ҳакерҳои чинӣ ба чанд ширкати ҳуқуқии маъруфи Амрико

Ба гузориши хабаргузории Абно ба нақл аз "Рейтер", дафтари ФБР дар Вашингтон аз оғози таҳқиқот дар мавриди он чи нуфузи ҳакерҳои чинӣ ба теъдоде аз ширкатҳои ҳуқуқии амрикоӣ номида шудааст, хабар дод.
Ширкати "Уилям ва Кануллӣ" (WilmerHale ё William & Connolly) ба унвони яке аз ширкатҳое, ки ба иддаои ФБР ҳадафи ҳамла қарор гирифтааст, ба Рейтер гуфт, ки ҳакерҳо ба бархе аз системаҳои компютерии ин ширкат дастрасӣ пайдо кардаанд, аммо номе аз Чин ба унвони маншаи ин ҳамлаҳо набурдааст.
Ин ширкат ҳамчунин афзуд, ки ҳанӯз ҳеҷ мадрак ё далеле вуҷуд надорад, ки нишон диҳад додаҳои маҳрамонаи муваккилони ин ширкат хориҷ шудааст ё на.
ФБР ва сафорати Чин дар Вашингтон то кунун дар ин бора изҳори назар накардаанд. Мақомоти амрикоӣ даҳсолаҳост, ки иддаои фаъолиятҳои ҳакерӣ муттасаб ба Чин дар Амрикоро доранд. Пекин ин иддаоҳоро рад кардааст.
