Испания: То замони таҳаққуқи адолат барои Фаластин ба талош идома медиҳем

Ба гузориши хабаргузории Меҳр ба нақл аз «Ал-Ҷазира», Хосе Мануэл Албарес, вазири хориҷаи Испания, тасриҳ кард: "Ин кишвар ҳаргиз то ин андоза мавриди эҳтиром қарор нагирифта буд ва ҷаҳониён аз мавзеъҳои мо дар бораи Ғазза истиқбол мекунанд."
Вай афзуд: "То замоне ки адолат ва сулҳ барои миллати Фаластин таҳаққуқ наёфтааст, ҳаргиз даст аз талош барнамедорем."
Вазири хориҷаи Испания изофа кард: "Мо ба хостаи мардуми ин кишвар дар ҳимоят аз мазлумони Ғазза амал мекунем. Консулгарии Испания дар Тел-Авив барои ҳимоят аз шаҳрвандони ин кишвар, ки дар қолаби Флоти озодӣ боздошт шудаанд, иқдом мекунад."
Лозим ба зикр аст, ки ғоратгарии баҳрии режими саҳюнистӣ алайҳи фаъолони ҳомии Фаластин дар обҳои байналмилалӣ вокуниши теъдоде аз кишварҳо, аз ҷумла Туркия, Малайзия ва Итолиё-ро барангехтааст.
