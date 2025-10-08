  1. Home
Вокуниши Итолиё ба ҳамлаи низомиёни саҳюнист алайҳи Флоти озодӣ

8 Октябр 2025 - 14:07
Вазири хориҷаи Итолиё ба ҳамлаи низомиёни саҳюнист алайҳи сарнишинони Флоти озодӣ дар масири Ғазза вокуниш нишон дод.

Ба гузориши хабаргузории Абно ба нақл аз «Ал-Ҷазира», Вазири хориҷаи Итолиё таъкид кард: "Мо раванди боздошти 10 шаҳрванди итолиёвӣ-ро, ки ҳамроҳи Флоти озодӣ буданд, назорат мекунем."

Вай афзуд: "Аз Тел-Авив мехоҳем, то замони такмили раванди интиқоли онҳо ҳуқуқашонро эҳтиром бигузорад."

Ин дар ҳолест, ки сарнишинони Флоти Сумӯд (Флоти пойдорӣ), ки чанде қабл тавассути режими саҳюнистӣ рабуда ва баъдан ба хориҷ аз арзиҳои ишғолӣ мунтақил шуда буданд, аз шиканҷаҳо ва бадрафториҳои низомиёни саҳюнист дар боздоштгоҳҳои ин режим парда бардоштанд.

