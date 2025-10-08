Ҳамлаҳои пайдарпайи шабонаи режими саҳюнистӣ ба Лубнон

Ба гузориши хабаргузории Абно ба нақл аз «Ал-Маёдин», як ҳавопаймои бесарнишини саҳюнистӣ аз навъи квадкоптер шаби гузашта чаҳор ҳамлаи пайдарпайро ба шаҳраки Ҳуло анҷом дод, ки бо партоби як бомби савтӣ оғоз шуд ва сипас бо тирборони як кафе идома ёфт. Ин ташдиди таниш нишондиҳандаи идомаи ҳамлаҳои Исроил ба манотиқи марзии ҷанубӣ аст.
Хабарнигори «Ал-Маёдин» дар ҷануби Лубнон гузориш дод, ки ин ҳавопаймои бесарнишини саҳюнистӣ аз нимишаб то соатҳои аввали субҳ, чаҳор ҳамлаи пайдарпай ба шаҳраки Ҳуло дар ҷануби Лубнон анҷом додааст.
Вай тавзеҳ дод, ки ҳамлаи аввал бо партоби як бомби савтӣ оғоз шуд ва сипас ҳавопаймои бесарнишин бо як гулӯла як кафе дар шаҳракро ҳадаф қарор дод ва дар идома се ҳамлаи пайдарпайи дигар ба шаҳраки Ҳуло анҷом дод.
Ин ташдиди таниш дар чаҳорчӯби маҷмӯае аз ҳамлаҳои Исроил қарор мегирад, ки ба таври мукаррар рустоҳо ва шаҳракҳои марзии Лубнонро ҳадаф қарор медиҳад. Режими саҳюнистӣ аз замони муоҳидаи таваққуфи таниш дар ҷануби Лубнон ҳазорон бор ин тавофуқро нақз кардааст.
