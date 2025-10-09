Расонаи саҳюнистӣ: Исроил натавонист Ҳамосро таслим кунад

Ба гузориши хабаргузории Абно ба нақл аз хабаргузории фаластинии Шаҳоб, расонаҳои режими саҳюнистӣ вокунишҳои мутафовит ба тавофуқи қатъи даргириҳо дар Ғазза аз худ нишон доданд ва фаш карданд, ки ин тавофуқ дар шароите ҳосил шудааст, ки ин режим дар арсаи низомӣ аз расидан ба аҳдофи худ ноком будааст.
Шабакаи саҳюнистии Кан дар ҳамин робита эълом кард: "Имрӯз ҷанги Ғазза дар ҳоле бо тавофуқ ба поён мерасад, ки ҳамаи мо тасаввур мекардем ки Ҳамос таслим хоҳад шуд, аммо шароите, ки ҳоло ба он расидем, шабеҳи тасаввури мо нест."
Оҷонси расонаии режими саҳюнистӣ низ эълом кард, ки ислоҳоти суратгирифта дар нақшаи ақибнишинии нерӯҳои саҳюнистӣ, ки дар тарҳи Трамп буд, бисёр бештар аз қабл шуда ва ақибнишиниҳои артиши Исроил аз Ғазза бана бар дархости Ҳамос фаротар аз гузашта буда ва шомили Хон Юнус ва ҷануби Навори Ғазза низ мешавад.
342/
Your Comment