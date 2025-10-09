Вокуниши Ансоруллоҳи Яман ба тавофуқи оташбас дар Ғазза

Ба гузориши хабаргузории Абно ба нақл аз Ал-Маёдин, Муҳаммад Ал-Фараҳ, узви Дафтари сиёсии Ансоруллоҳ, дар вокуниш ба тавофуқи ба даст омада барои қатъи ҷанг дар Ғазза тасриҳ кард, ки миллати Ямани мо бо таваҷҷӯҳи фаровон тавофуқи эъломшуда байни фаластиниён ва душмани исроилиро думбол мекунанд.
Ал-Фараҳ таъкид кард: "Мо бар ҳимояти худ аз ҳар талоше, ки боиси коҳиши ранҷи фаластиниён, қатъи таҷовуз, шикастани муҳосира ва тазмини озодии асирони фаластинӣ шавад, таъкид мекунем."
Узви аршади Ансоруллоҳ таъкид кард, ки Яман аз ҳар тавофуқе, ки усули собити масъалаи Фаластинро ҳифз кунад ва аз ҳуқуқи машрӯъи мардуми Фаластин сиёнат намояд, истиқбол мекунад.
Вай идома дод: "Мо аз бародаронамон дар гурӯҳҳои Ҷиҳод ва Муқовимат ба хотири талошҳои ихлосманона ва масъулона ва исрори онҳо бар манафиъи мардуми Фаластин қадрдонӣ мекунем."
Ансоруллоҳи Яман душмани саҳюнистиро тарафи мутаҷовиз ва масъули комили ҷиноёт ва нақзи ҳуқуқи мардуми Фаластин донист ва таъкид кард, ки ҳар тавофуқе бояд ба қатъи комили таҷовуз, рафъи муҳосира ва таҳаққуқи ормонҳои мардуми Фаластин дар хусуси озодӣ ва истиқлол мунҷар шавад.
Вай идома дод: "Ҳар тавофуқе бояд ҳамчунин ба ташкили давлати Фаластин дар тамоми сарзаминҳои ишғолии Фаластин ба пойтахтии Қудс мунҷар шавад."
Ал-Фараҳ дар поён изҳори умедворӣ кард, ки ин тавофуқ ба тақвияти ваҳдати сафҳои фаластиниён, тасбити пойдории муқовимат ва кушодани уфуқҳое, ки карамати мардуми Фаластинро ҳифз мекунад, кумак кунад.
Your Comment