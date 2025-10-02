Ҳизбуллоҳ: Халъи силоҳи мо, халъи рӯҳи мост

Ба гузориши хабаргузории Аҳли Байт(а) ـ Абно ـ Ҳасан Иззуддин Алӣ, узви фраксияи Вафодорӣ ба Муқовимат дар Лубнон, дар маросиме дар шаҳри Сур гуфт: Амрико имрӯз мехоҳад бар ҷаҳон султа афканда ва мардумро маҷбур ба интихоби яке аз ин ду гузина кунад: ё ҷанг ва ё таслим шудан ва ғорат шудани манобеъашон, аз ин рӯ аз мантиқи зӯр истифода мекунад.
Вай афзуд: Имрӯз бо таваҷҷуҳ ба саҳнаҳое, ки дар Фаластин ва Ғазза мушоҳида мекунем, худро дар баробари қонуни ҷангал мебинем, ки пушти тамоми инҳо Амрико ва режими саҳюнистӣ қарор дорад, аз ин рӯ наметавонем таслими душман шавем ё парчами сафедро барафрӯзем.
Узви фраксияи Вафодорӣ ба Муқовимат идома дод: Халъи силоҳи мо, халъи рӯҳи мост ва рӯҳро танҳо касе, ки онро офарида, яъне Худованди мутаъол, метавонад халъ кунад. Мо парчами таслимро баланд нахоҳем кард ва иҷоза нахоҳем дод ин кишвар, ки бо хуни шаҳидон обёрӣ шуда, таҳти ҳимояи Амрико шуда ё ба як шаҳраки исроилӣ табдил шавад.
Иззуддин тасреҳ кард: Онҳое, ки алайҳи Ҳизбуллоҳ бадгӯӣ мекунанд, ҳадафашон таҷзияи Лубнон ва ҷилавгирӣ аз пешрафти он аст.
Вай авлавиятҳои Ҳизбуллоҳро таваққуфи таҷовузгарии исроилӣ ба Лубнон ва озодии асирони лубнонӣ ва хуруҷи душмани саҳюнистӣ аз манотиқи ишғолии ин кишвар ва шурӯъи бозсозӣ баён намуд.
Your Comment