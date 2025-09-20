Раиси Парлумони араб: Ҷомеаи ҷаҳонӣ ба мушоҳида ва сабти ҷиноятҳо басанда накунад

Ба гузориши хабаргузории ABNA, Парлумони араб аз натоиҷи гузориши Кумитаи мустақили таҳқиқоти байналмилалии Созмони Милали Муттаҳид истиқбол кард, ки бар асоси он, режими саҳюнистӣ дар Навори Ғазза алайҳи ғайринизомиёни фаластинӣ ҷинояти наслкушӣ муртакиб шудааст ва ин иқдом нақзи ошкори қонунҳои башардӯстонаи байналмилалӣ ва тамоми конвенсияҳо ва қатъномаҳои марбутаи Созмони Милал ба шумор меравад.
Муҳаммад бин Аҳмад Ал-Ямоҳӣ, раиси Парлумони араб, бо нашри баёнияе тасреҳ кард: “Ин гузориш як маҳкумияти ҷадид ва қотеъ барои сиёсатҳо ва иқдомоти ваҳшиёнаи режими ишғолгар алайҳи мардуми Фаластин аст ва аъмоли ранҷи инсонии сокинони Ғазза, бахусус кӯдакон, занон ва солормандонро дар натиҷаи муҳосира, гуруснагӣ ва таҷовузоти мустамари ин режим, нишон медиҳад.”
Вай таъкид кард: “Ҷомеаи байналмилалӣ пас аз мунташир шудани ин гузориш дар муқобили озмоиши воқеӣ қарор гирифтааст; зеро дигар пазируфта нест, ки танҳо ба мушоҳида ва сабти ҷиноятҳо басанда кунад, балки бояд иқдоми ҷиддӣ ва илзомӣ барои иҷрои ин қатъномаҳо, таҳаққуқи роҳҳалли ду давлатӣ ва поён додани ранҷи мардуми Фаластин анҷом шавад.”
Ал-Ямоҳӣ ҳамчунин хостори муҳокимаи сарони режими ишғолгар ба унвони ҷинояткорони ҷангӣ дар Додгоҳи байналмилалии кайфарӣ ва таваққуфи сиёсати фирор аз муҷозот шуд, ки онҳоро ба муртакиб шудани ҷиноятҳои бештар ташвиқ кардааст.
Ал-Ямоҳӣ бори дигар бар дархости Парлумони араб барои иттихози иқдомоти фаврӣ ба манзури ҳимоят аз мардуми Фаластин, ҳимоят аз ҳаққи машруи онҳо барои таъйини сарнавишт ва ташкили кишвари мустақили Фаластинӣ ва дорои ҳокимият таъкид кард ва ин амрро танҳо роҳи одилона ва доимӣ барои поён додан ба ранҷи мардуми Фаластин ва поёни ишғолгарӣ донист.
