Ҳизбуллоҳ барои ширкат дар солгарди шаҳодати Сайид Ҳасан Насруллоҳ даъват ба амал овард

Ба гузориши хабаргузории ABNA, равобити умумии Ҳизбуллоҳ рӯзи шанбе бо содир кардани даъватнома, хостори ҳузури густардаи лубнониҳо дар солгарди шаҳодати «Сайид Ҳасан Насруллоҳ» ва «Сайид Ҳошим Сафиуддин» шуд.
Имрӯз равобити умумии Ҳизбуллоҳ бо як даъватнома, хостори ҳузури густардаи лубнониҳо дар нахустин солгарди шаҳодати шаҳидон «Сайид Ҳасан Насруллоҳ» ва «Сайид Ҳошим Сафиуддин» (ду дабири кулли собиқи Ҳизбуллоҳ) шуд.
Дар ин даъватнома омадааст: "Аз мардум даъват мекунем, дар маросими гиромидошти шаҳидон Насруллоҳ ва Сафиуддин, ки дар таърихи 27-уми сентябр (5-уми Меҳр) соати 16:30 ба вақти маҳаллӣ баргузор мешавад, ширкат кунанд."
Сайид Ҳасан Насруллоҳ, дабири кулли Ҳизбуллоҳи Лубнон, рӯзи ҷумъа, 6-уми меҳри соли 1403, дар ҳамлаи ҷинояткоронаи режими ғасбгари саҳюнистӣ ба Заҳияи ҷануби Байрут ба шаҳодат расид.
Your Comment