  1. Home
  2. хизматрасонй
  3. Осиё

Ҳамлаҳои ҳавоии режими саҳюнистӣ ба мавозеи нерӯҳои Ҷулонӣ дар рифи Димишқ

28 Август 2025 - 11:47
News ID: 1721355
Source: ABNA
Ҳамлаҳои ҳавоии режими саҳюнистӣ ба мавозеи нерӯҳои Ҷулонӣ дар рифи Димишқ

Чанд мавқеи Ҷулонӣ дар атрофи пойтахти Сурия ҳадафи ҳамлаи ҷангандаҳои исроилӣ қарор гирифт.

Ба гузориши хабаргузории Меҳр бо истинод ба шабакаи Ал-Ҷазира, манобеи маҳаллӣ дар Сурия гузориш доданд, ки ҷангандаҳои режими саҳюнистӣ бо чанд ҳамлаи ҳавоӣ атрофи минтақаи ал-Кисва дар ҳавзаи Димишқро ҳадаф қарор доданд.

Ҳамчунин ин манобеъ эълон карданд, ки чанд ҳамлаи ҳавоии саҳюнистҳо атрофи Ҷабал-ул-Мониъ дар ҳавзаи ғарбии Димишқро низ дар бар гирифтааст.

То лаҳзаи интишори ин хабар, гузорише аз мизони хисорот ва талафоти эҳтимолӣ нашр нашудааст.

Ин ҳамла як рӯз пас аз он сурат мегирад, ки рӯзи сешанбе низ ин минтақа ҳадафи ҳамлаи Исроил қарор гирифт ва дар ҷараёни он 6 тан аз низомиёни вобаста ба ал-Ҷулонӣ кушта шуданд.

Your Comment

You are replying to: .
captcha