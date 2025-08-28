Пас аз чаҳор соли ҳукумати Толибон, талаботи ҷомеаи шиъаёни Афғонистон дар ҳошия монд

Ба гузориши хабаргузории байналмилалии Ахли Байт (АБНА), чаҳор сол аз оғози ҳукумати Толибон бар Афғонистон мегузарад; гурӯҳе, ки ҳоло кобинаи сарпарасти худро ба поён расонда ва худро ҳукумати расмии кишвар муаррифӣ мекунад. Бо вуҷуди тағйироти густурда дар раванди ҳукуматдории Толибон, аммо ягон иқдоми ислоҳии дар қибали ҷомеаи шиъаи Афғонистон амалӣ нашудааст.
Шӯрои уламои шиъаи Афғонистон чанд моҳ пас аз истиқрори Толибон, мактуби расмие аз талаботи ҷомеаи шиъаро пешниҳод кард. Муҳимтарин бандҳои ин мактуб, расмӣ шудани фиқҳи ҷаъфарӣ ва гунҷондани ақоиди шиъаён дар мактабҳо ва донишгоҳҳо буд; хоҳишҳое, ки пас аз чаҳор сол ҳамчунон бепосух боқӣ мондааст.
Дар ин муддат, на вазорате ба ҷомеаи шиъа супурда шуд ва на Толибон ба ӯҳдадориҳои ибтидоӣ дар қибали талаботи диниву мазҳабии шиъаён вокуниши мусбат нишон доданд. Бо ин ҳол, ҷомеаи шиъаи Афғонистон ба умеди сулҳ, амният ва бародарии миллӣ, ҳамчунон ба таъомул ва ҳамкорӣ пойбанд мондааст.
Шӯрои уламои шиъа ва Кумитаи олии шиъаёни Афғонистон — ду ниҳоди асосӣ дар пайгирии талабот — борҳо талош карданд садои ҷомеаи тшиъаро ба гӯши мақомоти Толибон бирасонанд. Ин ду ниҳод дар нишастҳои расмӣ ва расонаҳо хостори ба расмият шинохтани ҳуқуқи мазҳабии шиъаён шуданд, аммо баррасиҳои АБНА нишон медиҳад, ки натиҷаи ошкое аз ин додхоҳиҳо ба даст наомадааст.
Охирин нишасти муштараки ин ду ниҳод охири соли 1403 баргузор шуд ва аз он замон то кунун пайгирии ҷиддӣ сурат нагирифтааст.
Фаъолони шиъа таъкид мекунанд, ки ҳамкории ҷомеаи тшиъа бо ҳукумати Толибон метавонад ба нафъи кулли кишвар бошад, аммо ин ҳамкорӣ набояд якҷониба боқӣ бимонад.
Ба бовари онҳо, Толибон бояд ба расмият шинохтани фиқҳи ҷаъфарӣ, иштироки сиёсӣ ва фарҳангии шиъаён ва шунидани садои онҳоро дар дастури кори худ қарор диҳанд.
Бо ин вуҷуд, бисёре аз фаъолон ва мардуми оддии шиъа ба далели маҳдудиятҳои ҷорӣ дар Афғонистон, имкони баёни озодонаи хоҳишҳои худро аз тариқи расонаҳо ва шабакаҳои иҷтимоӣ надоранд.
Ҳамчунин талоши хабарнигори АБНА барои дарёфти охирин мавқеи Шӯрои уламои шиъа ва Кумитаи олии шиъаён дар ин бора бенатиҷа монд, чаро ки масъулони ин ниҳодҳо ҳозир ба посухгӯӣ нашуданд.
Ин вазъият нишон медиҳад, ки пас аз чаҳор соли таҳаввулот, талаботи ҷомеаи шиъаи Афғонистон ҳамчунон ба ҳошия ронда шуда ва ба расмият шинохтани ҳуқуқи онҳо дар низоми ҷадид дар ҳилае аз абҳом боқӣ мондааст.
