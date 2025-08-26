Тавассули густарда ба артиши Амрико; «Трамп: Диктатор нестам»

Ба гузориши хабаргузории Абна ба нақл аз Ройтерз, Доналд Трамп, раисиҷумҳури Амрико дар баҳбуҳи талошҳои ҷории вай барои эъзоми нерӯҳои артиш ба Вошингтон, хиёбонҳои ДиСи ва таҳдид ба густариши ин иқдомот дар соири манотиқи Амрико, интиқодот алайҳи худро рад кард.
Трамп дар ҷамъи хабарнигорон дар дафтари Байзии Кохи Сафед гуфт, ки «хелеҳо фикр мекунанд, ки Амрико таҳти ҳукумати диктатуриро дӯст хоҳанд дошт.» Вай афзуд: Хелеҳо мегӯянд «шояд як диктаторро дӯст дошта бошем.» Ман диктаторҳоро дӯст надорам. Диктатор ҳам нестам. Ман марде бо дароияти фавқулодда ва боҳуш ҳастам. Вақте мебинам, ки дар шаҳрҳои мо чи рух медиҳад ва сипас тасмим ба эъзоми нерӯ мегирам, баҷои тамҷид, мегӯянд, ки мехоҳед ҷумҳуриро қабза кунед. Афроде, ки ин ҳарфро мезананд, мариз ҳастанд! Тавассули Трамп ба артиш дар пойтахти Амрико мавҷи интиқодот аз ҷумла аз ҷониби ҷумҳурихоҳонро ба ҳамроҳ дошта ва ин дар ҳоле аст, ки ӯ дар андешаи эъзоми нерӯ ба соири шаҳрҳои бузурги Амрико ҳамчун Болтимур ва Чикогу аст. Тибқи қонуни «Posse Comitatus Act» мусавваби 1878, артиши Амрико аз мудохила дар умури зобитои қазоӣ манъ шудааст.
Гварди миллӣ дар сурати вуқуи балоёи табиӣ маъмулан ба дархости фармондеҳи ҳар иёлат эъзом мешавад. Трамп бо иддаои вуҷуди шароити изтирории табаҳкорӣ дар Вошингтон ДиСи, гварди миллиро ба ин шаҳр эъзом кардааст! Трамп ва муттаҳидони сиёсиаш ба дунболи коҳиши омори ҷурму ҷиноят дар шаҳрҳои мухталиф ва муддаӣ ҳастанд, ки ин омор дар ҳоли ҳозир мизони дақиқи фаъолиятҳои муҷримонаро дар шаҳрҳое ҳамчун Вошингтон ДиСи ва Болтимур мунъакис намекунанд. Онҳо муддаӣ ҳастанд, ки дар ин шаҳрҳо «лопӯшии системаик» вуҷуд дорад.
Додаҳои расмӣ нишон медиҳад, ки теъдоди қатлҳо дар пойтахти Амрико то ин ҷои сол 101 фақра буда, ки нисбат ба бозаи мушобиҳи парсол 15 дарсад коҳиш ёфтааст. Трамп мегӯяд, ки артиши Амрико ҳам акнун омодаи эъзом ба ҳар шаҳри дигар аст ҳатто агар фармондеҳи иёлати мадбуъ дархосте барои кӯмак надода бошад.
