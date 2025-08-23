Эрон: СММ ва Шӯрои Амният ҳамлаи террористии Систон ва Балучистонро маҳкум кунанд

Тибқи гузориши хабаргузории Аҳлулбайт (а) - Абно - Амирсаид Эравонӣ, сафир ва намояндаи доимии Эрон дар СММ, рӯзи ҷумъа бо вақти маҳаллӣ боз дар номае ба Дабири кулли СММ ва Шӯрои Амният афзуд: "Дар идомаи номаи аз 28 июли 2025 (A/79/978-S/2025/489), мехоҳам таваҷҷуҳи фаврии шуморо ба як ҳамлаи нангини террористии дигар, ки аз ҷониби гурӯҳи мусаллаҳи террористии 'Ҷайш-ул-Адл' дар Ҷумҳурии Исломии Эрон содир шудааст, ҷалб кунам."
Эравонӣ афзуд: "Дар соатҳои аввали нимаи дуюми имрӯз, 22 августи, дар минтақаи Домони шаҳристони Эроншаҳри устони Систон ва Балучистон, террористони мусаллаҳи Ҷайш-ул-Адл ба ду мошини интиқолкунандаи афсарони полиси Эрон ҳамла карданд."
Дипломати баландпояи Ҷумҳурии Исломии Эрон илова кард: "Ин ҳамлаи тарсонда ба шаҳодати панҷ нафар аз афсарони полис анҷомид. Гурӯҳи террористии Ҷайш-ул-Адл масъулияти ин ҷиноятро ошкоро ва бидуни ҳеҷ гуна ибҳом ба дӯш гирифт."
Сафири Эрон дар СММ таъкид кард: "Ин ҷиноят пас аз ҳамлаи ваҳшиёнаи террористии дигаре дар таърихи 26 июли 2025 рух медиҳад, вақте ки се узви мусаллаҳи Ҷайш-ул-Адл ҳамлаи ҳамоҳангшудае ба бинои додгоҳ дар Зоҳидон, маркази устони Систон ва Балучистон, анҷом доданд."
Намояндаи доимии Эрон дар СММ гуфт: "Дар он ҳамлаи барқасдӣ алайҳи ғайринизомиён, шаш инсони бегуноҳ, аз ҷумла як модар ва тифли шашмоҳааш, ба таври фоҷиабор ҷони худро аз даст доданд ва 24 нафари дигар захмӣ шуданд."
Эравонӣ таъкид кард: "Ин ҷиноятҳои даҳшатовар, ки дидаву дониста афсарони полис, ғайринизомиён ва ҳатто кӯдаконро ҳадаф қарор додаанд, нақзи ошкорои ҳуқуқи байналмилалӣ, аз ҷумла ҳуқуқи байналмилалии башардӯстона, маҳсуб мешаванд. Онҳо бори дигар табиати зиддиинсонӣ, террористӣ ва ифротгароии Ҷайш-ул-Адл ва таҳдиди ҷиддии онро алайҳи сулҳ ва амнияти минтақа ошкор месозанд."
Сафири Ҷумҳурии Исломии Эрон дар СММ таъкид кард: "Ин гурӯҳи террористӣ ҳамчунон бо иртиботҳо ва пуштибониҳои ДОИШ-Хуросон ва пуштибонони хориҷӣ, дар комили масуният ба фаъолияти худ идома медиҳад."
Намояндаи доимии Эрон дар СММ гуфт: "Ҷумҳурии Исломии Эрон аз Шӯрои Амният ва Дабири кулл дархост менамояд, ки ин амали нангини террористиро ба шиддатарин ваҷҳ ва бидуни ҳеҷ гуна ибҳом маҳкум намоянд."
Эравонӣ дар идома гуфт: "Ҳар гуна меъёри дугона ё равиши интихобӣ дар маҳкумияти терроризм ғайри қобили қабул аст ва танҳо эътибори Шӯрои Амниятро заиф мегардонад. Илова бар ин, касоне, ки пуштибонӣ, паноҳгоҳ ё ҳар гуна тасҳил барои чунин гурӯҳҳои террористӣ фароҳам меоваранд, масъулияти комили ҷиноятҳои онҳоро ба дӯш доранд ва бояд ба таври комил масъул дониста шаванд."
Сафири Эрон дар СММ дар поёни номаи худ афзуд: "Хушҳол хоҳам шуд, агар дастур фармоед, ки ин мукотиба ҳамчун санади Шӯрои Амният ва Маҷмаи Умумӣ зери банди 110-и рӯзномаи корӣ бо унвони 'Тадбирҳо барои аз байн бурдани терроризми байналмилалӣ' тақсим шавад."
