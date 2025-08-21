Мушкилоти халъи силоҳи Ҳизбуллоҳ; «Шайх Наъим Қосим» чӣ гуна муодилаҳоро ба ҳам зад?

Тибқи гузориши хабаргузории АБНО, рӯзномаи "Ал-Ахбор"-и Лубнон дар мақолае ба баррасии ҳаракатҳои дипломатӣ дар Байрут пас аз сафари Алӣ Лориҷонӣ, дабири Шӯрои олии амнияти миллии Эрон ба Лубнон ва ҳузури Томас Баррак ва Мургон Уртагус, фиристодагони Амрико дар ин кишвар пардохта ва навишт, ки қарор аст Язид ибни Фарҳон, фиристодаи Арабистон низ ба Байрут сафар кунад. Ин гузориш афзуд, ки Вошингтон ба фаъолсозии дипломасияи фишор дар ҷабҳаи Лубнон идома дода ва намояндагони он аз масъулини Лубнон хостанд то гомҳои лозим барои халъи силоҳи муқовиматро такмил кунанд. Ҳарчанд ин сафар зоҳиран барои ташвиқи масъулони лубнонӣ анҷом шуда буд, аммо ҳайати амрикоӣ дар асл ба дунболи баррасии мавқеъгириҳои Лубнон, бахусус баъд аз сафари Алӣ Лориҷонӣ ба Байрут буд. Сафари Баррак ва Уртагус тӯлонӣ набуд ва онҳо билофосила пас аз поёни ҷаласот ба сарзаминҳои ишғолӣ рафтанд. Ториқ Мутрӣ, муовини нахуствазири Лубнон дар гуфтугӯ бо шабакаи қатарии «Ал-Арабӣ» гуфт, ки агар Исроил ба санади амрикоӣ мутааҳҳид набошад, Лубнон низ зарурате барои тааҳҳуд ба ин санад намебинад.
Паёмадҳои суханронии дабири кулли Ҳизбуллоҳи Лубнон
Манбаъҳои огоҳ суханронии ахири шайх Наъим Қосим, дабири кулли Ҳизбуллоҳро муҳимтарин ва шиддатталабтарин суханронии вай аз замони поёни ҷанг арзёбӣ карда ва гуфтанд, ки ин суханон таъсироти ошкоре дар Лубнон дошт ва масъулони лубнониро дар тасмими худ мутараддид кард. Ин амр боис шуд, ки муҳтавои суханони шайх Наъим Қосим дар ҷаласоти Баррак бо раисҳои сегонаи Лубнон ва Рудолф Ҳайкал, фармондеҳи артиш низ матраҳ шавад. Манбаъҳои огоҳ фош карданд, ки Ҷузеф Авн, раиси ҷумҳури Лубнон дар ҷаласаи худ бо Баррак ва Уртагус се нуктаи асосиро матраҳ кард: Аввал: Авн таъкид кард, ки Лубнон аввалин гоми лозимро бардошта ва тасмим ба маҳдуд кардани силоҳ дар як бозгаштанӣ (маҳдудаи) замонӣ гирифтааст ва артиши Лубнон масъули тадвини созукори иҷроӣ барои тасмими давлат аст, бинобар ин Амрико бояд мувофиқати Димишқ ва Талавивро бо муҳтавои тавофуқ ба даст оварад, зеро Лубнон наметавонад бидуни гомҳои мутақобил ба марҳалаи иҷроӣ мунтақил шавад. Дуввум: Авн бар зарурати ҳимоят аз артиши Лубнон таъкид кард ва гуфт, ки артиш, фоқиди тавоноиҳо ва абзорҳои лозим аст ва наметавонад ба танҳоӣ ин масъулиятро анҷом диҳад. Ӯ гуфт, ки артиши Лубнон мунтазири ҳимоят аст. Севвум: Авн хостори эҷоди зерсохтҳои лозим барои роҳандозии лоиҳаи ҳимояти молӣ ва иқтисодӣ аз Лубнон шуд.
Наввоф Салом, нахуствазири Лубнон дар дидор бо Баррак бар лузуми анҷоми масъулиятҳои ҷониби амрикоӣ, тавассути фишор бар Исроил барои таваққуфи иқдомоти хусумотона, ақибнишинӣ аз нуқоти ишғолӣ ва озодии асирон таъкид кард. Ӯ ҳамчунин бар авлавияти ҳимоят ва тақвияти тавоноиҳои нерӯҳои мусаллаҳи Лубнон аз назари молӣ ва таҷҳизотӣ, таъкид кард то онҳо битавонанд масъулиятҳои мавриди ниёзро анҷом диҳанд.
Ба гуфтаи як манбаи расмии огоҳ, Авн ва Салом тасаввур мекарданд Ҳизбуллоҳ дар баробари мусаввабаи халъи силоҳ сукут хоҳад кард ва бавижа бо таваҷҷӯҳ ба таҳдидоти ахири исроилиҳо маҷбур ба ақибнишинӣ ва имтиёз додан хоҳад шуд, аммо мавқеъгириҳои дабири кулли Ҳизбуллоҳ дар дифоъ аз силоҳи муқовимат фаротар аз интизороти онҳо буд. Дар ҷониби муқобил, режими саҳюнистӣ дар мавқеъгириҳои сиёсии худ тайи ҳафтаҳои ахир ҳар гуна тааҳҳуд дар қиболи Лубнонро рад мекунад ва дар арсаи амалиётӣ низ ба таҷовузҳои худ ба Лубнон идома медиҳад.
Баррак ҳарфи тозае надошт
Манбаи рӯзномаи "Ал-Ахбор" бо ишора ба ин ки «Баррак дар ин сафар ҳарфи тозае надошт» афзуд, ки Набиҳ Баррӣ бар лузуми ақибнишинии Исроил аз арозӣи ишғолӣ ва таваққуфи иқдомоти хусумотона қабл аз ҳар гуна баҳсе дар мавриди халъи силоҳ таъкид дорад. Баррӣ ончиро ки як рӯз қабл аз мулоқот бо Баррак ба шабакаи «Ал-Арабия» гуфта буд, такрор кард ва бо итоб ба ӯ гуфт: «Дар сафари ахири шумо ба Байрут тавофуқе ҳосил шуд, чаро ба он пойбанд набудед то кор ба ин ҷо бирасад?» Баррӣ ҳамчунин аз фиристодаи амрикоӣ дар мавриди пойбандии Исроил ба тавофуқи оташбас ва ақибнишинӣ аз арозӣи Лубнон ба марзҳои байналмилалии ба расмият шинохташуда суол кард ва таъкид кард, ки ин амр муқаддимаи субот дар Лубнон ва фурсате барои оғози раванди бозсозӣ ба манзури бозгашти аҳолии ҷануб ба манотиқи маскунии худ ва таъмини муаллифоти ҳимоят аз артиши Лубнон аст.
