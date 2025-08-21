Вокуниши намояндагони ироқӣ ба дахолатҳои Амрико дар бораи қонуни Ҳашди Шаъбӣ

Тибқи гузориши Хабаргузории байналмилалии Аҳли Байт (а) - АБНО, Муҳаммад ал-Хаффоҷӣ, намояндаи парлумони Ироқ, дар суханоне эълом кард, ки аксарияти аҳзоби сиёсӣ дар парлумон бо ҳар гуна дахолат ё қабули қонуни хидмат ё бознишастагии нерӯҳои Созмони Басиҷи Мардумӣ мухолиф ҳастанд.
Ӯ таъкид кард: "Танҳо парлумони Ироқ масъули тасвиби ин қонун аст ва ҳеҷ масъули хориҷӣ ҳаққи дахолат дар умури қонунгузории кишварро надорад."
Ал-Хаффоҷӣ ҳамчунин изҳори таассуф кард, ки бархе ҷонибҳо бо пайравӣ аз хостаҳои хориҷӣ, ба соҳибихтиёрии миллӣ осеб мерасонанд ва дар идома аз ҳамаи намояндагон хост то ба тасвиби қонуни "сохторбандии Созмони Басиҷи Мардумии Ироқ" раъй диҳанд.
Дар ҳамин ҳол, Фирос ал-Муслимовӣ, узви дигари парлумони Ироқ, хотирнишон кард, ки нерӯҳои амниятӣ ва Созмони Басиҷи Мардумии ин кишвар дар болотарин сатҳи омодабош барои ҳифозат аз марзҳои ғарбии Ироқ ва муқобила бо ҳар таҳдиди хориҷӣ, бахусус таҳдидҳои ношӣ аз урдугоҳҳои ДОИШ дар марзҳои Сурия ва Урдун, қарор доранд.
Ӯ афзуд: "Ончи ба унвони хуруҷи нерӯҳои амрикоӣ аз бархе пойгоҳҳо эълом шуда, дар воқеъ бознигарӣ ва ҷобаҷогузории нерӯҳо аст ва ҳеҷ холигии амниятӣ эҷод нахоҳад кард, зеро ҳифозат аз марзҳо ҳамеша бар ӯҳдаи нерӯҳои амниятӣ ва Созмони Басиҷи Мардумии Ироқ будааст."
Ал-Муслимовӣ таъкид кард, ки эъломи хуруҷи нерӯҳои амрикоӣ аз пойгоҳҳои "Айн-ул-Асад" дар Ал-Анбор ва "Виктория" дар фурудгоҳи байналмилалии Бағдод, хуруҷи воқеии низомӣ нест ва танҳо бознишонатафкунии нерӯҳо маҳсуб мешавад.
Қонуни Созмони Басиҷи Мардумии Ироқ аз ҷумлаи қонунҳои ҳассос аст, ки интизор меравад дар ҷаласоти ояндаи парлумон мавриди баҳс ва тасвиб қарор гирад ва ин мавзӯъ таҳти фишорҳои сиёсӣ ва минтақаӣ дунбол мешавад.
Парлумони Ироқ бар идомаи раванди тасвиби қонуни хидмат ва бознишастагии нерӯҳои Созмони Басиҷи Мардумӣ (Ҳашди Шаъбӣ) таъкид дорад, ҳарчанд фишорҳои сиёсии дохилӣ ва хориҷӣ, бахусус аз сӯи Амрико ва режими саҳюнистӣ, барои мутаваққиф кардани ин раванд афзоиш ёфтааст. Намояндагони ҳомии ин қонун муътақиданд, ки тасвиби он адои дине ба фидокориҳои размандагони ин созмон аст.
Таҳлилгарон низ бар ин боваранд, ки тасвиби ин тарҳ нуқтаи гардиш дар ҷойгоҳи ҳуқуқӣ ва қонунии Созмони Басиҷи Мардумӣ хоҳад буд; ниҳоде, ки тайи солҳои гузашта дар хатти муқаддами мубориза бо терроризм ҳузур доштааст.
Аз нигоҳи таҳлилгарон, шароити кунунӣ нишондиҳандаи ҷидоле миёни иродаи миллии Ироқ барои тақвияти ниҳодҳои амниятии мустақил ва фишорҳои хориҷӣ барои тазъифи он аст; ҷидоле, ки сарнавишти он метавонад масири ояндаи субот ва истиқлоли Ироқро таъйин кунад.
Созмони Басиҷи Мардумии Ироқ, бахше аз нерӯҳои низомӣ ва мусаллаҳи ин кишвар аст, ки таҳти фармондеҳии фармондеҳи кулли нерӯҳои мусаллаҳ қарор дорад. Ин созмон пас аз содироти фатвои ҷиҳоди кифоӣ аз сӯи Оятуллоҳ Сайид Алӣ Систонӣ, марҷаъи олиқадри Ироқ, дар пайи ишғоли манотиқи васеъ аз устонҳои Ироқ тавассути гурӯҳи такфирӣ – террористии ДОИШ ташкил шуд ва нақши қобили таваҷҷӯҳе дар озодсозии кишвар аз луси ин гурӯҳ ифо кардааст.
Your Comment