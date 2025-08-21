Маҳкумияти сиёсатҳои ҷангҷӯёнаи Амрико алайҳи Венесуэла

Тибқи гузориши хабаргузории АБНО, Вазорати корҳои хориҷии Ҷумҳурии Исломии Эрон таҳдиди Амрико ба истифодаи зӯр алайҳи соҳибихтиёрии миллӣ ва якпорчагии қаламрави Венесуэларо маҳкум карда, нисбат ба паёмадҳои хатарноки саргузаштҷӯиҳои Амрико бар сулҳ ва амнияти минтақаи Кариб ҳушдор медиҳад. Ин иқдомоти Амрико, ки идомаи сиёсатҳои дахолатҷӯёна ва ғайриқонунии ин кишвар дар қиболи миллати Венесуэла аст, нақзи ошкори Оинномаи Созмони Милали Муттаҳид, ба хусус банди 4-и моддаи 2, ки истифодаи зӯр ё таҳдид алайҳи кишварҳои мустақилро манъ мекунад, буда ва нишонаи равшани бетаваҷҷӯҳии афзояндаи ҳукумати Амрико нисбат ба қоидаҳо ва меъёрҳои бунёдии ҳуқуқи байналмилалӣ мебошад.
Ҷумҳурии Исломии Эрон бо ёдоварӣ аз усулҳои бунёдии Оинномаи Созмони Милали Муттаҳид, ки бар эҳтиром ба соҳибихтиёрии миллӣ ва ҳаққи таъини сарнавишти миллатҳо, ва низ мамнуъияти истифодаи зӯр алайҳи кишварҳои мустақил таъкид мекунад, бо миллат ва ҳукумати Ҷумҳурии Боливари Венесуэла изҳори ҳамбастагӣ карда ва бар зарурати таваҷҷӯҳи фаврии Шӯрои Амният ва Дабири кулли Созмони Милали Муттаҳид ба вазъияти эҳтимолан хатарнок ва таҳдидкунандаи сулҳ дар минтақаи Кариб таъкид менамояд.
342/
Your Comment