Дужаррик: Тасвиби шаҳраксозӣ дар минтақаи E1-и Соҳили Ғарбӣ маҳкум аст

Тибқи гузориши хабаргузории АБНО, Стефан Дужаррик, сухангӯи дабири кулли Созмони Милал эълом кард: Антониу Гутерриш, дабири кулл тасвиби сохти беш аз 3400 воҳиди шаҳраксозии исроилӣ дар минтақаи E1-и Соҳили Ғарбии ишғолӣро маҳкум мекунад. Вай таъкид кард: "Шаҳракҳои Исроил дар Соҳили Ғарбӣ ва Байт-ул-муқаддаси шарқӣ нақзи ҳуқуқи байналмилал ва дар тазод бо қатъномаҳои Созмони Милал аст." Бар асоси ин гузориш, Гутерриш ҳамчунин гуфта, ки идомаи тарҳи шаҳраксозии E1 таҳдиди вуҷудии барои роҳҳалли ду давлатӣ ба шумор меравад. Дабири кулл бори дигар аз Исроил хост, фавран фаъолиятҳои шаҳраксозиро мутаваққиф кунад. Кабинети режими саҳюнистӣ шаби чаҳоршанбе ба таври расмӣ ва ниҳоӣ бо иҷрои тарҳи шаҳраксозӣ дар минтақаи маъруф ба E1 дар шарқи Қудс мувофиқат кард; тарҳе, ки аз даҳаи 90-и милодӣ борҳо ба далели мухолифатҳои байналмилалӣ мутаваққиф шуда буд. Ба гузориши ҷунбиши «Сулҳ акнун» ки таҳаррукоти шаҳраксозиро расад мекунад, тасвиби ин тарҳ бо шитобе бесобиқа сурат гирифта ва шомили эҳдоси беш аз 3401 воҳиди маскунии ҷадид ва ҳамчунин эҷоди як шаҳраки тоза ба номи «Ашъаҳил» бо 342 воҳид аст, ки сохтмонҳои умумӣ низ дар он пешбинӣ шудааст.
Олмон амалиёти низомии Исроил дар Ғазза ва шаҳраксозӣ дар Соҳили Ғарбиро маҳкум кард
«Штефан Мир», муовини сухангӯи давлати Олмон дар як конфронси матбуотӣ дар Берлин бо маҳкум кардани ташдиди амалиёти низомӣ гуфт: «Мо афзоиши хушунат дар ин даргириҳоро рад мекунем ва аз ҳамаи тарафҳо ва ҷомеаи байналмилалӣ мехоҳем, ки фавран ба як оташбаси пойдор даст ёбанд.» Вай афзуд: «Олмон бо тамоми абзорҳои мавҷуд ба талош барои таҳқиқи чунин оташбасе идома медиҳад ва ҳамзамон фишорҳо барои озодии тамоми асиронро афзоиш хоҳад дод.» Аз сӯи дигар, «Юзеф Ҳинтерзҳер», муовини сухангӯи Вазорати хориҷаи Олмон низ дар бораи шаҳраксозии режими саҳюнистӣ дар шарқи Байт-ул-муқаддас гуфт: «Мавқеъи давлати мо равшан аст; мо ин иқдомотро қувватан рад мекунем. Шаҳраксозӣ нақзи қавонини байналмилалӣ ва қатъномаҳои Шӯрои Амният аст.» Вай илова кард: «Ин иқдомот раванди дастёбӣ ба роҳҳалли ду давлатӣ ва поён додани ишғолгарӣ дар Соҳили Ғарбиро, ки мавриди дархости Девони байналмилалии додгоҳ аст, тазъиф мекунад.»
Белгия хостори таваққуфи амалиёти Исроил дар Ғазза шуд
Ҳамчунин Вазорати хориҷаи Белгия дар паёме дар сафҳаи шахсии худ дар шабакаи иҷтимоии "Икс" навишт, ки ин кишвар аз Исроил мехоҳад амалиёти аробаҳои Гидъон 2-ро мутаваққиф кунад; чаро ки ба гуфтаи вай ин ҳамла боиси кушта шудани ғайринизомиён, тахриби густурда ва оворагии мардум мешавад ва кумаке ба озодии асирони исроилӣ нахоҳад кард.
