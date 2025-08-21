Англия: Тарҳи шаҳраксозии Исроил нақзи ошкори қонунҳои байналмилалӣ аст

Тибқи гузориши хабаргузории АБНО, «Дэвид Ламмӣ», вазири умури хориҷаи Англия имрӯз чаҳоршанбе дар суханоне эълом кард: "Мо тасвиби тарҳи шаҳраксозии Исроил (E1), ки кишвари Фаластинро ба ду бахш тақсим мекунад, маҳкум мекунем." Вазири умури хориҷаи Англия афзуд: "Агар тарҳи шаҳраксозии Исроил иҷро шавад, нақзи ошкори қонунҳои байналмилалӣ хоҳад буд." «Каспер Велдкамп» (Caspar Veldkamp), вазири хориҷаи Ҳолланд ҳам соате пеш эълом кард: "Мо тасмими (режими) Исроил барои идомаи тарҳи ғайриқонунии шаҳраксозии E1-ро маҳкум мекунем. Ин тарҳи шаҳраксозӣ, Соҳили Ғарбии ишғолиро ба 2 қисмат тақсим карда ва нақзи қонунҳои байналмилалӣ ба шумор меояд. Ин тарҳи шаҳраксозӣ, таъсиси кишвари фаластиниро тақрибан ғайриимкон мекунад. Мо аз Исроил мехоҳем ҳеҷ иқдоме, ки роҳҳалли (маъруф ба) ду кишварро тазъиф кунад, анҷом надиҳад." Ин дар ҳолест, ки кабинети режими саҳюнистӣ соате пеш ба таври расмӣ ва ниҳоӣ бо иҷрои тарҳи шаҳраксозӣ дар минтақаи маъруф ба E1 дар шарқи Қудс мувофиқат кард; тарҳе, ки аз даҳаи 90-и милодӣ борҳо ба далели мухолифатҳои байналмилалӣ, мутаваққиф шуда буд. Ба гузориши ҷунбиши «Сулҳ акнун» ки таҳаррукоти шаҳраксозиро расад мекунад, тасвиби ин тарҳ бо шитобе бесобиқа сурат гирифта ва шомили эҳдоси беш аз 3401 воҳиди маскунии ҷадид ва ҳамчунин эҷоди як шаҳраки тоза ба номи «Ашъаҳил» бо 342 воҳид аст, ки сохтмонҳои умумӣ низ дар он пешбинӣ шудааст.
21 Август 2025 - 09:21
Source: ABNA
