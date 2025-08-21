Пезишкиён: Сафари Беларус нуқтаи гардиш дар муносибатҳои Эрон ва Беларус хоҳад буд

Тибқи гузориши хабаргузории АБНА, Масъуд Пезишкиён, президенти кишварамон, пас аз бозгашт аз сафари расмии худ ба Беларус дар саҳифаи шахсии худ навишт: Сафари Беларус нуқтаи гардиш дар муносибатҳои Эрон ва Беларус ва бо дастовардҳо ва натиҷаҳои дурахшон хоҳад буд. Вай илова кард: Ҷумҳурии Исломии Эрон ба рушди муносибатҳо бо Беларус аҳамияти хеле зиёд медиҳад ва харитаи роҳи мавҷудаи байни ду кишвар ба зудӣ ба як санади ҳамаҷонибаи шарикии стратегӣ табдил хоҳад ёфт.
21 Август 2025 - 09:15
News ID: 1718844
Source: ABNA
Масъуд Пезишкиён дар саҳифаи шахсии худ навишт: Сафари Беларус нуқтаи гардиш дар муносибатҳои Эрон ва Беларус ва бо дастовардҳо ва натиҷаҳои дурахшон хоҳад буд.
Your Comment