  1. Home
  2. хизматрасонй
  3. Осиё

Пезишкиён: Сафари Беларус нуқтаи гардиш дар муносибатҳои Эрон ва Беларус хоҳад буд

21 Август 2025 - 09:15
News ID: 1718844
Source: ABNA
Пезишкиён: Сафари Беларус нуқтаи гардиш дар муносибатҳои Эрон ва Беларус хоҳад буд

Масъуд Пезишкиён дар саҳифаи шахсии худ навишт: Сафари Беларус нуқтаи гардиш дар муносибатҳои Эрон ва Беларус ва бо дастовардҳо ва натиҷаҳои дурахшон хоҳад буд.

Тибқи гузориши хабаргузории АБНА, Масъуд Пезишкиён, президенти кишварамон, пас аз бозгашт аз сафари расмии худ ба Беларус дар саҳифаи шахсии худ навишт: Сафари Беларус нуқтаи гардиш дар муносибатҳои Эрон ва Беларус ва бо дастовардҳо ва натиҷаҳои дурахшон хоҳад буд. Вай илова кард: Ҷумҳурии Исломии Эрон ба рушди муносибатҳо бо Беларус аҳамияти хеле зиёд медиҳад ва харитаи роҳи мавҷудаи байни ду кишвар ба зудӣ ба як санади ҳамаҷонибаи шарикии стратегӣ табдил хоҳад ёфт.

Your Comment

You are replying to: .
captcha