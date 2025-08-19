«Уол Стрит Ҷорнал»: Зеленский дар мулоқот бо Трамп бо «мубодилаи арозӣ» мухолифат накард

Ба гузориши хабаргузории Абна ба нақл аз Русия ал-Йавм, рӯзномаи «Уол Стрит Ҷорнал» ба нақл аз масъулони аврупоӣ гузориш дод, ки Владимир Зеленский, раисҷумҳури Укроин, дар ҷараёни мулоқоти шаби гузаштаи худ бо Доналд Трамп, ҳамтои амрикоияш, тарҳи мубодилаи арозӣ бо Русияро рад накард.
Дар ин гузориш омадааст, ки Зеленский дар айни ҳол таъкид кард, ки убур аз мулоҳизаҳои қонуни асосӣ дар Укроин сахт хоҳад буд.
Бар асоси ин гузориш, раисҷумҳури Укроин ба мушкилоти пеши рӯи раванди интиқоли сокинони ин кишвар ва зер по гузоштани мавориди қонуни асосии Укроин ишора карда, аммо гуфтааст, ки «метавонад мубодилот мутаносибро баррасӣ кунад».
Раисҷумҳури Укроин пеш аз ин дар мусоҳибае эълом кард: «Вогузории сарзаминҳои Укроин ба Русия ғайримумкин аст».
Вай пас аз баргузории нишасти Кохи Сафед гуфт: «Мо ба оташбас ниёз надорем, балки ба сулҳи воқеӣ ниёз дорем».
Зеленский бо таъкид бар ин ки масъалаи хоки Укроин бисёр муҳим аст, гуфт: «Ман дар дидорам бо Путин дар бораи ин мавзӯъ бо вай гуфтугӯ мекунам».
Вай изҳор дошт: «Ман баҳси муфассале бо Трамп дар бораи сарзаминҳои Укроин доштам».
