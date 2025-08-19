Мулоқоти махфии ҳайати саҳюнистӣ бо раиси Иморот

Ба гузориши хабаргузории Аҳли Байт(ъ) - Абна -, манбаъҳои хабарӣ гузориш доданд, ки ахиран як ҳайати режими саҳюнистӣ ба раёсати вазири умури роҳбурдии ин режим ба таври махфӣ ба Иморот сафар карда ва бо раиси он мулоқот доштааст.
Ба нақл аз шабакаи саҳюнистии Кан, як ҳайати саҳюнистӣ ба раёсати Рон Дермер, вазири умури роҳбурдии Исроил ба таври махфӣ ба Иморот сафар ва бо Шайх Муҳаммад бин Зоид, раиси ин кишвар мулоқот кардааст.
Тибқи ин гузориш, дар ин мулоқот ба масъалаи Ғазза пардохта шудааст.
Пеш аз ин низ Яир Лапид, раҳбари оппозисиюни режими саҳюнистӣ дар сафари кӯтоҳе ба Абу-Даби бо Шайх Муҳаммад бин Зоид ва Шайх Абдуллоҳ бин Зоид, вазири умури хориҷии ин кишвар мулоқот ва гуфтугӯ кард.
Дар баёнияе, ки аз сӯи Лапид содир шуда, омадааст, ки дар ин мулоқотҳо, ки дар қасри раёсати Имороти Муттаҳидаи Араб баргузор шуд, тарафайн дар бораи таҳаввулоти минтақаӣ гуфтугӯ ва бар аҳамияти бозгардонидани ҳамаи асирони саҳюнистӣ дар Ғазза таъкид карданд.
Ин дар ҳолест, ки манбаъҳои иттилоъотӣ ахиран таъкид карданд, ки тарафи Миср пешниҳоди тозае дар бораи таваққуфи ҷанг дар Ғазза ироа кардааст.
Ба гуфтаи ин манбаъҳо, ин пешниҳод дорои нукоте мувофиқ бо тарҳи Стив Виткофф, фиристодаи вижаи Амрико дар умури Ғарби Осиё аст ва метавонад заминае барои тафоҳумҳои бештар бошад.
Бар асоси иттилоъоти мунташиршуда, муфоди ин пешниҳод шомили чанд меҳвари асосӣ аз ҷумла озодии 10 асири зиндаи саҳюнистӣ ва таҳвили 18 ҷасади марбут ба асирони кушташуда, вуруди кӯмакҳои башардӯстона ба Ғазза тавассути ниҳодҳои байналмилалӣ ҳамчун Созмони Милал ва Салиби Сурх, барқарории оташбас ба муддати 60 рӯз ва оғози музокирот барои поёни комили ҷанг ҳамзамон бо шурӯъи оташбас аст.
Дар ҳамин росто, шабакаи саҳюнистии «i۲۴ News» низ ба нақл аз манбаъҳое дар Қоҳира эълом кард, ки ҷунбиши Ҳамос ба миёнаҷиён иттилоъ додааст, ки омодаи пазириши ин тарҳ бидуни ҳеҷгуна тағйир аст.
