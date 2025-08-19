Посухи Ситоди Роҳбарии Муҳити Зисти Ҳавзаҳои Илмия ба суханҳои пучу беҳудаи Нетаняҳу

Ба гузориши хабаргузории байналмилалии Аҳли Байт(ъ) - Абна - Ситоди Роҳбарии Муҳити Зисти Ҳавзаҳои Илмия дар посух ба суханҳои пучу беҳудаи Бинёмин Нетаняҳу, саркардаи банди ҷинояткори режими саҳюнистӣ дар хусуси масъалаи об дар Эрон, баёнияе содир кард.
Матни баёнияи ин ситод хитоб ба мардуми Эрон ба шарҳи зер аст:
Мардуми азиз ва тамаддунсози Эрон; Салом Чанде пеш шоҳиди изҳороти воҳӣ ва беасоси сарони режими саҳюнистӣ алайҳи Ҷумҳурии Исломии Эрон дар хусуси масъалаи об будаем. Ин иддаъоҳо аз сари нотавонӣ ва дармондагӣ дар муқобила бо бӯҳронҳои дохилии режими кӯдаккуш аст ва дар ҳоле баён мешавад, ки сарзаминҳои ишғолӣ аз назари таниши обӣ вазъияте вахимтар аз Эронро таҷриба мекунанд.
Сарзаминҳои ишғолӣ дорои масоҳате камтар аз як шастуми Эрон аст; аммо аз замони ишғол тавассути ин режими ҷинояткор то кунун «рӯдхонаи Урдун» ва «кӯли Ҳула» хушк шуда ва ин режим дар эҳёи «Баҳри Маййит» ва «кӯли Табария» низ ноком мондааст, аз ин рӯ беҳтар аст сарони фосиди он барои кумак ба сарзамини бузург ва куҳане чун Эрони сарбаланд, хаёлпардозӣ накунанд!
Эрони Исломӣ бо рӯйкарде одилона саъй дар таъмини ниёзҳои обии ҳамаи манотиқи кишвар дорад, дар сурате ки режими саҳюнистӣ манобеъи обиро аз фаластиниён ва сокинони аслии сарзамин ғасб карда ва дар ихтиёри шаҳракнишинони ғосиб қарор дода ва ҳам акнун моҳҳост мардуми мазлум ва муқовими Ғаззаро дар ташнагӣ ва гуруснагӣ бо марге сахт мувоҷеҳ кардааст. Ҳамчунин ин режими ғосиб бо роҳ андохтани ҷангҳои мутааддид манобеъи обии кишварҳои ҳамсояро низ тасоҳуб кардааст, ҳол чӣ гуна метавонад музӯраона ба фиреби мардуми хирадманди Эрон даст бизанад?
Эрониён бо доштани тамаддуне чанд ҳазорсола донотарин мардумоне ҳастанд, ки медонанд ва метавонанд бо таниши об дар ин сарзамин созгор шаванд; агар бо тасвири саробе, ки душманон ва ноогоҳон месозанд, гумроҳ нашаванд ва роҳи истиқлолро дар пеш бигиранд. Намунае аз ин нусхаҳои ғалат, ки дар даврони торики вобастагӣ ва тасаллути режими Паҳлавӣ сармашъи хушксолӣ ва фурӯнишасти замин дар Эрон гардид тарҳи амрикоии «Асли чаҳори Трумен» ва тарҳи исроилии «Ободонии дашти Қазвин» буд; тарҳҳое, ки бо ҳузури садҳо коршиноси амрикоӣ ва исроилӣ, ҳафри чоҳҳои амиқ ва тағйири алгуи кишт бар асоси ақлими хушк ба кишоварзии миёназаминӣро дар ин сарзамин оғоз ва мутаассифона ниҳодина кард!
Аммо Эрон баъд аз инқилоби Исломӣ дар заминаи системаҳои навини захирасозӣ ва интиқоли об, обёрии сатҳӣ ва зеризаминӣ (тарова), тасфия ва бозсозии фазооб ва обҳои шириншуда ба дастовардҳои қобили таваҷҷуҳе расидааст ва акнун ҷузъи кишварҳои тавлидкунанда ва ҳатто содиркунандаи ин таҷҳизот маҳсуб мешавад.
Бузургтарин обширинкунандаи хушкии ҷаҳон тавассути мутахассисони эронӣ тарроҳӣ ва дар устони Систон ва Балучистон эҳдос шудааст. Ин обширинкунанда зарфияти тасфияи 100 ҳазор метркуб об дар шабонарӯзро дорад. Тӯлонитарин хатҳои лӯлаи оби ҷаҳон низ марбут ба интиқоли об аз обширинкунандаҳо ба фалоти марказии Эрон аст. Ҳамчунин Эрон барномаҳои ҷомеъе барои тавсиаи обширинкунандаҳои хуршедӣ дорад.
Эрони Исломӣ яке аз пешгомони ҷаҳон дар заминаи мудирияти ҷомеъи ҳавзаҳои обхез аст. Барномарезиҳои ҷомеъ барои ҳифозат аз манобеъи об, контроли селоб, ва баҳрабардории беҳина аз манобеъи обӣ дар қолаби тарҳҳое монанди обхездории биюлуҷик ва кошти гиёҳон ба манзури ҳифозати ҳамзамони об ва хок, эҳдоси садҳо ва бандҳои заминӣ ва зеризаминӣ, чоҳҳои тағзияи обхон ва тавсиаи рӯдхонаҳои зеризаминӣ (қанотҳо) аст. Ин рӯйкарди илмӣ ва ҷомеъ мунҷар ба истифодаи пойдор аз манобеъи обӣ гардидааст.
Бӯҳрони об дар аъбоди ҷаҳонӣ реша дар гармоиши замин, табхири манобеъи обӣ, алгуҳои нодурусти тавлид ва масраф ва исроф дорад, бешак мардуми бузурги мо ба пуштивонаи омӯзаҳои Исломӣ, илм ва фановарӣ ва таҷрибаҳои тамаддуни шукӯҳманди худ аз ин таниши обӣ раҳо хоҳанд шуд ва бо тасмиме бузург дар ислоҳи равишҳои баҳраманди аз об ва тасҳеҳи рӯйкард ба мақолаи об ва муҳити зист иҷозаи сӯиистифода аз он ба унвони омили бӯҳронро нахоҳанд дод ва ин таҳдидро табдил ба нуқтаи иқтидор ва ободонии кишвар хоҳанд намуд.
Бар хилофи режими саҳюнистӣ, ки манобеъи обиро сабаби таниш ва даргирӣ қарор додааст, Эрони Исломӣ омодаи ҳамкории созанда бо кишварҳои минтақа ва ҷаҳони Ислом дар заминаи мудирияти манобеъ ва интиқоли фановариҳои обӣ аст.
Дар поён пирӯзии эрониён дар гузари хирадмандона аз ин номулоимот ро аз Худованди Маннон хоҳонем.
Ситоди Роҳбарии Муҳити Зисти Ҳавзаҳои Илмия
