Тибқи гузориши хабаргузории АБНО, ҳамзамон бо ташдиди размоишҳои низомии Амрико дар атрофи ҷазираи Тайван, кабинаи ин ҷазираи худмухтор қасд дорад то таҳти фишори Амрико, буҷаи дифоии ин ҷазираро ба 31.27 миллиард доллар баробар бо 3.3 дарсад тавлиди нохолиси дохилии он афзоиш диҳад; ин нахустин бор аз соли 2009 аст, ки ин буҷа аз се дарсад убур хоҳад кард.
Ин иқдом ҳамзамон бо ташдиди фишорҳои низомӣ ва сиёсии Чин бар ин ҷазира тайи панҷ соли гузашта ба манзури иттиҳоди муҷаддади Тайван ва илҳоқи он ба сарзамини модарӣ сурат мегирад. Пекин ҷазираи Тайванро бахше аз қаламрави худ медонад ва ҳаргиз истифода аз қувваҳои низомӣ барои илҳоқи онро рад накардааст. Тайван, ки иддаои моликияти Чинро рад мекунад, ҳамчунин аз сӯи Вошингтон барои афзоиши ҳазинаи дифоӣ рӯбарӯст; фишоре, ки Амрико бар муттаҳидони худ дар Аврупо низ ворид кардааст. «Лай Чинг-те» раиси ҷазираи Тайван ин моҳ гуфт, ки қасд дорад буҷаи дифоии ин ҷазираро ба беш аз се дарсади тавлиди нохолиси дохилӣ афзоиш диҳад.
Ҷангандаҳои нерӯи ҳавоии Чин тақрибан ба таври рӯзона дар наздикии ҳудуди ҳавоии Тайван парвоз мекунанд ва ба таври давравӣ дар наздикии обҳои ин ҷазира размоишҳои низомӣ баргузор мекунад, ки тозатарини он ба апрели соли ҷорӣ марбут мешавад. Чин дар сӯи дигар дар моҳи марс аз афзоиши 7.2 дарсадии буҷаи дифоии имсоли ин кишвар хабар дод ва онро ба 248.17 миллиард доллар расонд, ки аз ҳадафгузории рушди иқтисодии панҷ дарсадии Пекин дар соли 2025 таҷовуз кард.
