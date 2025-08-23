Вокуниши Мадуро ба истиқрори новҳои Амрикоӣ дар Венесуэла

Ба гузориши хабаргузории Аҳлулбайт(а) — Абно — авоили ҳафтаи ҷорӣ як манбаи Амрикоӣ таъйид кард, ки се новбунди ҳидоятшуда аз класи «Эйҷис» ба самти обҳои байналмилалӣ дар наздикии соҳилҳои Венесуэла дар Амрикои ҷанубӣ ҳаракат кардаанд. Расонаҳои Амрикоӣ гузориш доданд, ки мумкин аст 4 ҳазор туфангдори дарёӣ низ ба ин маъмурият эъзом шаванд.
Николас Мадуро истиқрори ин се новбунди Амрикоӣ ба баҳонаи муқобила бо қочоқи маводи мухаддирро маҳкум кард ва онро талоше «ғайриқонунӣ барои тағйири низом» дар Венесуэла донист.
Мадуро дар вокуниш ба ин иқдоми Амрико дар суханронии худ хитоб ба қонунгузорони кишвараш гуфт: Тағйири режим чизест, ки онҳо Венесуэларо таҳдид ба анҷомаш мекунанд; иқдоме, ки як ҳамлаи террористии низомӣ, ғайриахлоқӣ, ҷинояткорона ва ғайриқонунӣ аст.
Вай афзуд: Ин масъалае марбут ба сулҳ, ба ҳуқуқи байналмилал, ба Амрикои Лотин ва Каробист. Ҳар касе, ки алайҳи як кишвар дар Амрикои Лотин даст ба таҷовуз бизанад, дар ҳақиқат ба ҳамаи кишварҳо ҳамла кардааст.
Дар соли 2020, дар нахустин давраи раёсатҷумҳурии Доналд Трамп, алайҳи Мадуро ва чанд мақоми аршади дигари Венесуэла дар додгоҳи федералии Амрико кайфархост содир шуд. Дар ин кайфархост иттиҳомоте шомили мушорикат дар тавтеаи «терроризми маводи мухаддир» матраҳ шуд. Давлати Трамп авоили моҳи ҷории мелодӣ низ ҷоизаи таъйиншуда барои боздошти Мадуро ба иттиҳоми ҷароими муртабит бо маводи мухаддирро ду баробар кард ва ба 50 миллион доллар расонд.
Дар муқобил, раисҷумҳури Венесуэла ҳафтаи ҷорӣ эълом кард, ки дар посух ба «таҳдидҳои» Амрико, чаҳор миллиону панҷсад ҳазор шабҳанизомиро дар саросари Венесуэла мустақар хоҳад кард. Вай ҳамчунин хостори баргузории роҳпаймоиҳое дар охири ҳафта барои маҳкум кардани ин иқдомоти Вошингтон шуд.
Your Comment