Ифшогарии «ал-Бино» аз тарҳи хатарноки Амрико барои Лубнон

Ба гузориши хабаргузории Аҳлулбайт(а) — Абно — рӯзномаи лубнонӣ фош кард, ки фиристодаи Амрико дар талош аст то тарҳеро барои эҷоди минтақае амниятӣ ва орӣ аз сукно дар рустоҳои марзии Лубнон ба суди режими саҳюнистӣ пеш барад; тарҳе, ки ба гуфтаи манобеи дипломатики аврупоӣ, Лубнонро танҳо дар баробари ду гузинаи таслим ё рӯёрӯӣ қарор медиҳад.
Рӯзномаи «ал-Бино» навишт манобеи дипломатики аврупоӣ бар ин боваранд, ки натиҷаи талошҳои Амрико барои миёнҷигарӣ миёни Лубнон ва режими саҳюнистӣ, тафовуте бо шикасти талошҳои мушобеҳи Вошингтон миёни Сурия ва ин режим нахоҳад дошт.
Ба навиштаи ин рӯзнома, «Томас Барак» фиристодаи Амрико ба Сурия на ҳамчун як миёнҷии сиёсӣ, балки ҳамчун «далоли муомилоти мулкӣ» амал мекунад, ки сабаде аз сармоягузоронро ба ҳамроҳ дорад ва ба онҳо ваъдаи як лоиҳаи истиъмории бузург дар Ховари Миёнаро додааст. Бо шикасти ин лоиҳа дар Ғазза, акнун Барак ба думболи иҷрои он дар Лубнон аст; тарҳе, ки шомили тахлия ва вайронии даҳҳо рустои марзии Лубнон ва табдили онҳо ба минтақае амниятӣ таҳти ситраи режими саҳюнистӣ ва сипас баҳрабардории иқтисодӣ ва умронӣ дар он хоҳад буд.
«ал-Бино» ҳамчунин ёдовар шуд, ки Барак пештар тавониста буд режими ҷадиди Сурияро мутақоид кунад, ки баландиҳои Ҷавлонро барои 25 сол ба режими саҳюнистӣ иҷора диҳад, иҷорае, ки ба сурати худкор тамдид мешавад ва ҳазинаи он низ аз сӯи сармоягузорони яҳудии Амрикоӣ таъмин шудааст.
Ин рӯзнома таъкид кард, ки тарҳи пешниҳодии имрӯз дар Лубнон низ бар ҳамон мантиқ устувор аст.
Манобеи аврупоӣ ба «ал-Бино» гуфтаанд ҳарчанд Аврупо бо чунин лоиҳаҳое мухолифат мекунад, аммо тавоноии ҷилавгирӣ аз онро надорад магар он ки давлати расмии Лубнон ошкоро ва бо сароҳат дар баробари ин тарҳҳо мавзеъгирӣ кунад.
Ба гуфтаи ин манобеъ, ҳар гуна сухан аз роҳҳалҳои миёна ё созиш, дар воқеъ шакле аз таслим аст ва Лубнон танҳо 2 гузина пешрӯ дорад: ё таслим дар баробари тарҳҳои саҳюнистӣ ва аз даст додани ҳувият ва сарзамини худ, ё муқовимат ва рӯёрӯӣ бо тамоми табооти он.
