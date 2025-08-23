Афзоиши шадиди ҳамлаҳои шаҳракнишинони саҳюнист алайҳи фаластиниҳо дар каронаи бохтарӣ

Ба гузориши хабаргузории Абна ба нақл аз Ал-Ҷазира, «Да Атлантик» ба нақл аз як масъули амниятии режими саҳюнистӣ, ки аз урдугоҳҳои каронаи бохтарӣ боздид кард, гузориш дод, ки ҳамлаҳои хушунатомези шаҳракнишинони саҳюнист алайҳи фаластиниҳо ба сурати густурдае афзоиш пайдо кардааст.
Вай илова кард, ки ин ҳамлаҳо аз 90 мавриди дар моҳ аз ибтидои 2025 ба беш аз 200 мавриди афзоиш ёфтааст.
Лозим ба зикр аст, ки силоҳҳои мухталиф ба сурати густурда дар миёни шаҳракнишинони саҳюнист даст ба даст мешавад ва истифода аз он ривоҷ дорад.
Ин нашрияи ғарбӣ ҳамчунин ба нақл аз Нимрод Шифер, генералбознишастаи режими саҳюнистӣ, навишт, ки ҷанг афрӯзӣ як роҳбурд аст, ки ба Нетаняҳу ва на ҳеҷ каси дигар, хидмат мекунад.
