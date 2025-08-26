Боздошти "Пол Ловерти", нависандаи филми "Инҷониби, Дониёл Блейк" ба далели ҳимоят аз Фаластин

Ба гузориши хабаргузории Аҳли Байт(а) - Абна - полиси Шотландия Пол Ловерти, нависандаи филмномаи филми «Инҷониби, Дониёл Блейк» ба коргардонии Кен Лоучро ба далели пӯшидани ти-шерте бо шиори «Наслкӯшӣ дар Фаластин; вақти иқдом аст» боздошт кард. Ин шиор ишорае ба гурӯҳи мамнӯъи «Фаластин Экшн» дорад, ки ахиран аз сӯи давлати Бритониё ба унвони созмоне террористӣ муаррифӣ шудааст.
Боздошти Ловерти дар ҷараёни тазоҳуроте дар «Эдинбург», пойтахти Шотландия, ки алайҳи ҳимояти Бритониё аз Исроил созмондиҳӣ шуда буд, сурат гирифт. Ҳисоби расмии Кен Лоуҷ дар шабакаи иҷтимоии X (Твиттери собиқ) ин хабарро таъйид ва эълом кард, ки Ловерти дар истгоҳи полиси Сент Леонард нигаҳдорӣ мешавад.
Сухангӯи полиси Шотландия дар баёнияе эълом кард: «Дар пайи таҷаммуъи эътирозӣ муқобили истгоҳи полиси Сент Леонард, марди 68-сола тибқи Қонуни мубориза бо терроризм мусавваби соли 2000 ба далели ҳимоят аз як созмони мамнӯъ боздошт шуд.»
Гурӯҳи «Фаластин Экшн» моҳи гузашта пас аз анҷоми ҳамлаҳое ба пойгоҳҳои низомӣ ва таъсисоти марбут ба ирсоли таслиҳот ба Исроил, аз сӯи Парламони Бритониё мамнӯъ эълом шуд. Тибқи Қонуни мубориза бо терроризм, ҳимоят ё даъват ба ҳимоят аз ин гурӯҳ метавонад то 14 соли зиндон дар пай дошта бошад.
Гуфтанист «Инҷониби, Дониёл Блейк» (англ. I, Daniel Blake) филме ба коргардонии Кен Лоуҷ, Нахли тиллоии Ҷашнвораи филми Кан 2016-ро аз они худ кард.
