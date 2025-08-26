Австралия бо баҳонаҳои воҳӣ сафири Эронро ихроҷ кард

Ба гузориши хабаргузории Аҳли Байт(а) - Абна - Австралия рӯзи сешанбеи 26 август (4-уми Шаҳривар) дар иқдоми хосманӣ алайҳи Эрон, дар баёнияе муддаӣ шуд, ки дар пайи нақши Теҳрон дар ду ҳамлаи яҳудиситезона дар шаҳрҳои Сидней ва Мелбурн, сафири Эронро аз ин кишвар ихроҷ карда ва фаъолияти сафорати Австралия дар Теҳронро ба ҳолати таълиқ даровардааст.
Энтони Албониз, нахуствазири Австралия, ки ҳамроҳ бо вазири умури хориҷа, вазири умури дохилӣ ва раиси созмони иттилооти ин кишвар дар як нишасти хабарӣ дар парлемони Австралия ҳозир шуда буд, ҳамчунин бо ин баҳона гуфт кишвараш қасд дорад Сипоҳи посдорони Эронро дар феҳристи гурӯҳҳои террористӣ қарор диҳад.
Нахуствазири Австралия бо эълом инки сафорати кишвараш дар Эрон баста шудааст гуфт ҳамаи дипломатҳои австралиягӣ, ки дар Теҳрон мустақар буданд, акнун дар кишвари саввум ҳастанд.
