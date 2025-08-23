  1. Home
Масъули собиқи Амрикоӣ: Телавив мехоҳад ҷанги ҷадидеро роҳандозӣ кунад

23 Август 2025 - 12:06
News ID: 1719459
Source: ABNA
Як масъули собиқи Амрикоӣ ба таҳрикоти режими саҳюнистӣ барои ҷанг афрӯзӣ дар каронаи бохтарӣ ишора кард.

Ба гузориши хабаргузории Абна, муовини собиқи мушовири амнияти миллии Амрико таъкид кард, ки режими саҳюнистӣ ба ҷои поён додан ба даргирии фоҷеабор дар навори Ғазза дар остонаи барафрӯхтани як ҷанги ҷадид дар каронаи бохтарӣ аст.
Вай илова кард, ки Телавив дар оянда 2 масири хатарнокро дар пеш хоҳад гирифт. Режими саҳюнистӣ бо гуруснагӣ додан ба фаластиниҳо дар навори Ғазза муртакиби як иштибоҳи роҳбурдии фоҷеабор шуд.
Эял Замир, раиси ситоди артиши режими саҳюнистӣ, рӯзи гузашта гуфта буд, ки ҳеҷ ҷое дар каронаи бохтарӣ вуҷуд надорад, ки низомиёни саҳюнист натавонанд вориди он шаванд.
Вай дар ҷараёни ҳузур дар каронаи бохтарӣ гуфт, ки ҷанг идома дорад.

