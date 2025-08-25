Муфтии ҷаъфарии Лубнон: Муқовимат, кафолати аслии амнияти Лубнон аст

Ба гузориши хабаргузории байналмилалии ABNA, Шайх «Аҳмад Қаблаон» муфтии барҷастаи ҷаъфарии Лубнон бо баёни ин ки муқовимат, кафолати аслии барои ҳифзи амнияти ин кишвар аст, бар аҳамияти мушорикат миёни тавоифи мухталифи лубнонӣ таъкид кард. Ӯ дар баёнияе гуфт: "Вазифаи миллӣ иҷоб мекунад, ки нақшаҳои дифоӣ дар хидмати ҳадафи ҳокимиятӣ тарроҳӣ шаванд, на ин ки дар баробари ваъдаҳои холӣ, қудрати миллиро канор бигузорем ё нобуд кунем, дар шароите ки душманӣ бевақфа дар ҳоли балеъидани кишвар аст." Вай афзуд: "Масъала, ҳифозат аз Лубнон аст, на гиря бар гузаштаҳо, ҳамон тавр ки дар замони ишғоли Байрут рух дод; Исроил кишварро балеъид ва танҳо кафолати наҷот, муқовимат буд. Агар муқовимат набуд, чизе ба номи Лубнон боқӣ намемонд." Қаблаон таъкид кард, ки муқовимат, кафолати аслии барои бозпасгирии Лубнон буда ва ҳамчунон бо фидокориҳояш аз кишвар ҳифозат мекунад. Ӯ ҳушдор дод, ки наметавон бо ваъдаҳои як маҳлуқ, ки аз вайронии кишварҳо сер намешавад, муқовиматро канор гузошт ё тазъиф кард. Муфтии барҷастаи ҷаъфарии Лубнон ҳамчунин гуфт: "Наметавон ба Вошингтон ё ҳеҷ кафолати минтақаӣ ё байналмилалӣ эътимод кард; инсони хирадманд ду бор аз як сӯрох газида намешавад."
Ваҳдати Миллӣ Қаблаон ҳамчунин изҳор дошт, ки Лубнон танҳо бо мушорикати мардумаш метавонад ба ҳаёти худ идома диҳад, зеро сохтори он бар тавофуқ бино шудааст. Шикастани ин мушорикат, ба маънои нобудии Лубнон аст, бавижа ки бештари бӯҳронҳои он маншаи хориҷӣ доранд ва роҳи ҳалли онҳо танҳо тавассути тафоҳум мумкин аст. Ӯ афзуд: "Калиди ҳалли бӯҳрон, воқеъгароӣ ва шаффофият дар баёни ҳақоиқ, нигарониҳо ва таҳдидҳои миллӣ аст то битавон ба формуле барои тафоҳум даст ёфт, ки дур аз домҳои хориҷӣ ва васвасаҳои бархе афроди бехирад, зомини Лубнон, ҳокимият ва аҷзои он бошад."
Масеҳият ва Таҳдидҳои Хориҷӣ Қаблаон дар поён гуфт: "Масеҳият барои мо як зарурати вуҷудӣ, рӯҳӣ ва ахлоқӣ аст. Лубнон зодгоҳи илоҳӣ барои масеҳият ва ислом аст. Аммо бархе расонаҳои муздугир ва афроди кинатуз дар паи вайронии Лубнон ҳастанд." Ӯ ҳушдор дод, ки ҳар қудрати минтақаӣ ё байналмилалӣ, ки монеъи тафоҳум миёни лубнониҳо шавад, онҳоро ба сӯи ҷанг мекашад ва ҳар қудрате, ки хоҳони таҳмили шурути таслим бар Лубнон бошад, дар воқеъ хоҳони нобудии кишвар аст.
