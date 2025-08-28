Шӯрои сиёсии алавитҳо дар ғарб ва маркази Сурия дар остонаи ташкил

Ба гузориши хабаргузории байналмилалии Ахли Байт (АБНА), манобеи вобаста ба Дидбони Ҳуқуқи Башари Сурия эълон карданд, ки ба зудӣ аз ташкили ниҳоди сиёсии ҷадиде аз сӯи бархе аз шахсиятҳои вобаста ба табақаи алавии Сурия пардабардорӣ хоҳад шуд. Ин ниҳод бо унвони «Шӯрои сиёсии ғарб ва маркази Сурия» шинохта мешавад.
Ба гуфтаи ин манобеъ, ин иқдом дар чаҳорчӯби талошҳо барои эҷоди сохтори сиёсии федеролӣ бар асоси меъёрҳои қонунӣ ва ҷуғрофиёӣ сурат мегирад, ки устонҳои Лозиқия, Тартус ва бахшҳое аз Ҳумс ва Ҳамаъро дар бар мегирад.
Ҳадаф аз ин ибтиккор, бунёд ниҳодани улгуи маданӣ ва дунявӣ бар асоси адолат, шаҳрвандӣ ва ҳуқуқи башар унвон шудааст; улгуе, ки ба усули федеролизм ва ҳуқуқи ҳамаи гурӯҳҳои қавмӣ ва мазҳабӣ пойбанд бошад.
Бар асоси иттилооти Дидбони Ҳуқуқи Башари Сурия, ин шӯро ният дорад муқаррароти шаффофе барои ниҳодҳои иҷроӣ, қонунгузорӣ ва қазоӣ тадвин кунад ва иштироки ҳамаи гурӯҳҳоро дар раванди сиёсӣ бо риояти меъёрҳои шаффофият ва посухгӯӣ кафолат диҳад. Ҳамчунин, расидагӣ ба адолати интиқолӣ, аз ҷумла арҷаъи парвандаҳои ҷиноят алайҳи башарият ва ҷиноятҳои ҷангӣ ба Додгоҳи Кайфарии Байналмилалӣ, оғози таҳқиқоти лозим ва эҳтимолан ташкили додгоҳи вижае барои Сурия бо ҳузури доварони сурӣ ва байналмилалӣ аз дигар аҳдофи ин шӯро эълон шудааст. Расонаҳои дохилӣ ва байналмилалӣ низ қарор аст раванди ин иқдомотро пайгирӣ кунанд.
Шоёни зикр аст, ки минтақаи соҳили Сурия дар таърихи шашуми марти гузашта шоҳиди яке аз хунинтарин рухдодҳои пас аз суқути ҳукумати Башор Асад буд, ки ҷони садҳо ғайринизомӣро гирифт.
