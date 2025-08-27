Дар сояи иҳмоли давлати Лубнон; Ҳизбуллоҳ бозсозии Заҳияро оғоз мекунад

Ба гузориши хабаргузории Абна, рӯзномаи "Ал-Ахбор" гузориш дод, ки пас аз онки Ҳизбуллоҳ иҳмоли давлати Лубнон ва сиёсикории он дар раванди бозсозии минтақаҳои осебдида аз ҷангро мушоҳида кард, тасмим гирифтааст то амалиёти бозсозиро бо буҷаи хусусӣ аз тариқи ширкати «Ваъд» оғоз кунад.
Дар ин росто, интизор меравад, ки ҳизб, аз тариқи ниҳодҳо ва ташкилоти марбутаи худ монанди Ҷиҳод-ул-бина ва Ваъд, амалиёти бозсозиро дар Заҳияи ҷанубӣ ва минтақаҳои осебдида аз ҷанг, ба истиснои навори рустоҳои марзӣ, бо буҷае ба маблағи беш аз як миллиард доллар дар марҳалаи аввал оғоз кунад. Пас аз он ду марҳалаи дигар аз бозсозӣ низ иҷро хоҳад шуд, ки ҳар кадом як миллиард доллар ҳазина хоҳад дошт.
Ин иттифоқ пас аз гузашти беш аз ҳашт моҳ аз поёни таҷовуз ва пас аз он сурат гирифт, ки Ҳизбуллоҳ бозсозии ҳудуди 402 ҳазор воҳиди маскуниро бо ҳазинае ба маблағи беш аз 1,1 миллиард доллар таъмини молӣ кардааст. Ҳизбуллоҳ ҳамчунин пуштибонии логистикӣ ва иҷроии оваробардорӣ аз 90 дарсади сохтмонҳои тахрибшуда ба истиснои минтақаҳои марзиро низ дар дастури кор қарор додааст.
