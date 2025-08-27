Хашми Қоҳира аз Тел-Авив; рози таъхири «Нетаняҳу» барои эъломи оташбас дар Ғазза

Ба гузориши хабаргузории Абна, бар асоси гузориши шабакаи 12-и телевизиони режими саҳюнистӣ, масъулони мисрӣ хитоб ба ҳамтоёни саҳюнистии худ эълом карданд, ки Ҳамос дар посухи ахири худ ба пешниҳоди марбут ба оташбас интизоми зиёде ба харҷ дода, аммо кобинаи Нетаняҳу ҳанӯз ҳеҷ посухи мушаххасе дар ин хусус надодааст.
Ин масъулон илова карданд, ки рафтори Нетаняҳу ғайриқобили қабул аст. Имкони дастёбӣ ба оташбас ва озодии дасти кам 10 тан аз асирони саҳюнист вуҷуд дорад, аммо Тел-Авив ба содагӣ аз ин масъала мегузарад.
Рӯзи гузашта як ҳайат аз сӯи Миср вориди арозӣ ишғолӣ шуд то дар ин хусус сӯҳбат кунад. Қатар низ ангушти иттиҳомро ба самти режими саҳюнистӣ гирифта ва эълом кард, ки Тел-Авив намехоҳад ба пешниҳоди оташбас посух диҳад.
Миёнҷиён эълом карданд, ки эҳтимолан Тел-Авив ин равандро ба таъхир меандозад то Трамп дар моҳи сентябр ба арозӣ ишғолӣ рафта ва тавофуқро дар онҷо эълом кунад то як бори дигар дастоварди ҷадиде барои худ даст ва по кунад.
