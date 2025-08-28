Ҳушдори Ҳизбуллоҳ дар бораи талоши Амрико барои муқобалаи артиши Лубнон бо мардум

Ба гузориши хабаргузории байналмилалии Ахли Байт (АБНА), Ҳизбуллоҳи Лубнон нисбат ба талошҳои Амрико барои савқ додани артиши Лубнон ба муқобала бо мардум ва муқовимат ҳушдор дод ва аз масъулон хост, то ба инъифоли сиёсӣ дар баробари фиристодагони байналмилалӣ ва минтақаӣ поён диҳанд.
Ҳусейн ал-Халил, муовини сиёсии дабири кулли Ҳизбуллоҳи Лубнон, дар баёнияе эълон кард: «Рафторҳои пайдарпайи давлати Амрико нишон медиҳад, ки ҳадафи он нобудии ҳамаи муаллифоти истодагӣ ва дифои Лубнон ва табдили кишвар ба мустамликаи амрикоӣ-исроилӣ аст.»
Ӯ изҳори таассуф кард, ки Амрико тавонистааст аз тариқи салтагардии ошкор ва пинҳон, давлати Лубнонро ба қабули тасмимоти иштибоҳ водор кунад, тасмимоте, ки оғозгари роҳи таслим ва инъифоли комил ҳастанд.
Ал-Халил илова кард: «Дастурҳои таҳқиромез ва густохонаи Амрико, ки дар изҳороти аъзои ҳайати амрикоӣ дар расонаҳо ва дар дидор бо масъулони лубнонӣ намудор шуд, нишондиҳандаи ақибнишинӣ аз тавофуқест, ки Амрико ва Фаронса дар октябри 2024 аз он пуштибонӣ карда буданд.»
Ӯ ҳамчунин ишора кард, ки давлати Амрико бо фиристодани фиристодагони мутанаввиъ аз ҷумла Ортогус ва Том Баррак ва сипас ҳайати густурдае шомили аъзои Конгресс ва давлат, талош кардааст, то аз ҳамаи ӯҳдадориҳои пешинаш, аз ҷумла ӯҳдадорӣ ба фишор бар Исроил барои таваққуфи таҷовузоти рӯзмарра ва хуруҷ аз минтақаҳои ишғолшудаи Лубнон, ақибнишинӣ кунад.
Ал-Халил бо ҳушдор, ки талоши Амрико барои таҳрики артиши Лубнон алайҳи мардум ва муқовимат, талоши пасте барои тахриби ду сутуни асосии кишвар, яъне артиш ва муқовимат аст, аз масъулони Лубнон хост, то аз афтодан дар ин домҳои маргбор парҳез кунанд.
Вай ҳамчунин таъкид кард, ки иддаои бархе аз масъулон мубнӣ бар иҷрои тавофуқи Тоиф, иштибоҳи бузургест; чаро ки ин тавофуқ ба сурати сареҳ ҳаққи Лубнон барои қабули ҳамаи тадбирҳои лозим ҷиҳати озодсозии ва дифои сарзаминаш, аз ҷумла муқовимати шарифи мардумӣ, ба расмият шинохтааст.
Ал-Халил дар поён ҳушдор дод, ки хатари кашонда шудани Лубнон ба ҷанги дохилӣ ҳамчунон вуҷуд дорад; ҷанге, ки тавофуқи Тоиф барои поён додан ба он шакл гирифт.
Муовини сиёсии дабири кулли Ҳизбуллоҳи Лубнон аз раисҷумҳур ва дигар масъулони ин кишвар хост, то артиши Лубнонро аз фитнаи дохилӣ дур нигаҳ доранд ва дар баробари фиристодагони хориҷие, ки амнияти ва ҳокимияти кишварро таҳдид мекунанд, бознигарии ҷиддӣ дошта бошанд.
Your Comment