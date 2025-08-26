83%-и шаҳидони Ғазза ғайринизомиён мебошанд

Ба гузориши хабаргузории байналмилалии Аҳли Байт(а) - Абна - дар ҳоле ки Тел-Авив исрор дорад, ки бештари шаҳидони Ғазза аз унсурҳои муқовимати Фаластин ҳастанд, маълумоти «Созмони ҷосусии Амон» нишон медиҳад, ки аксарияти куллии қурбониён, яъне ҳудуди 83%-и онҳо ғайринизомиён мебошанд.
Бар асоси як таҳқиқи муштарак, ки аз ҷониби рӯзномаи англисии The Guardian ва веб-сайти саҳюнистии «Сиҳа Макумит» ва маҷаллаи электронии 972 анҷом шудааст, маълумоте аз дақиқтарин ва қобили эътимодтарин манбаъ дар дохили артиши Исроил истихроҷ шудааст, ки нишон медиҳад шумораи аъзои ҷунбишҳои муқовимати исломӣ (Ҳамос) ва Ҷиҳоди исломӣ, ки то нимаи моҳи майи гузашта ба шаҳодат расидаанд, аз 8900 мубориз таҷовуз намекунад.
Бар асоси ин гузориш, то нимаи моҳи майи соли 2025, пойгоҳи додаҳои иттилооти низомии Исроил кушта шудани 7330 нафар аз аъзои ҷунбишҳои Ҳамос ва Ҷиҳодро сабт кардааст, ки ин теъдод илова бар 1570 нафари дигар аст, ки эҳтимолан ҷузъи муборизони Фаластин ҳастанд ва маҷмӯан шумораи шаҳидони мубориз ба 8900 нафар мерасад.
Ба ин тартиб, танҳо 17% аз маҷмӯи шаҳидони Ғазза низомиён ҳастанд ва беш аз 83%-и онҳоро ғайринизомиён ташкил медиҳанд.
Бар асоси барӯрдҳо, ҳудуди 10000 ҷасад дар зери харобаҳо дафн ҳастанд ва илова бар ҳазорон нафари гумшуда, бисёре аз ҷасадҳо ба дараҷае сӯхтаанд, ки шиносоии шахсияти онҳо ғайриимкон шудааст.
Дар ҳоле ки режими саҳюнистӣ иддао кардааст, ки то кунун беш аз 47000 низомии Ҳамос ва Ҷиҳоди исломӣ дар Ғазза ба шаҳодат расидаанд, додаҳои ифшошуда аз ҷониби ин таҳқиқ нишон медиҳад, ки омори шаҳидони гурӯҳҳои муқовимат бисёр камтар аз арқоми расмии эъломшуда аз ҷониби "Бинямиин Натаняҳу", нахуствазири режими саҳюнистӣ аст.
