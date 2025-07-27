Рӯбарӯшавии Вашингтон ва Порис дар ба расмият шинохтани Фаластин

Ба гузориши хабаргузории байналмилалии Аҳлибайт (а) — Абна — Марко Рубио, вазири хориҷаи Амрико, ба шиддат аз тасмими Фаронса барои ба расмият шинохтани кишвари Фаластин интиқод кард ва онро «тасмиме бидуни мулоҳиза» хонд. Ба гузориши ИРНА, Рубио ҷумъа дар шабакаи иҷтимоии Икс навишт: «Амрико тарҳи Эммануэл Макрон раисҷумҳури Фаронса барои ба расмият шинохтани давлати Фаластин дар Маҷмаи умумии Созмони Милалро қавлиян рад мекунад.»
Вай дар идома афзуд: «Ин тасмими бидуни мулоҳиза сарфатан ба пропагандаи Ҳамос хидмат карда ва сулҳро ақиб меандозад. Ин як силии ба сурати қурбониёни ҳафтуми октябр (15 меҳрмоҳи 1402) аст.» Ин мавзеъгирии Амрико, нишондиҳандаи ихтилофи назар миёни Вашингтон ва Порис дар хусуси раванди сулҳи Ховари Миёна аст.
Раисҷумҳури Фаронса, панҷшанбешаб эълом кард, ки «Порис кишвари Фаластинро ба расмият хоҳад шинохт» ва ин тасмимро дар моҳи сентябр ва дар ҷараёни Маҷмаи умумии Созмони Милал расман эълом мекунад. Макрон дар шабакаи иҷтимоии Икс навиштааст: «Сулҳ имконпазир аст» ва ин тасмимро «ба далели тааҳҳуди таърихии худ ба сулҳе пойдор ва одилона дар Ховари Миёна» иттихоз кардааст.
Вай ҳамчунин бар «лузуми барқарории оташбаси фаврӣ дар Ғазза, озодии ҳамаи асирони саҳюнист ва ирсоли густардаи кумакҳои башардӯстона ба мардуми Ғазза» таъкид карда ва хостори «халъи силоҳи Ҳамос» ва бозсозии Ғазза шудааст.
Ин иқдоми Фаронса бо вокуниши мусбати ҷунбиши Ҳамос мувоҷеҳ шуд. Ин ҷунбиш дар баёнияе мавзеъи Макронро «нишондиҳандаи тағйири равиши байналмилалӣ ва таъкиде бар шикасти талошҳои режими саҳюнистӣ дар ҷаъли воқеият ва таҳрифи афкори умумӣ» тавсиф кард.
Ҳамчунин, Испониё ва Ирландия аз тасмими Фаронса барои ба расмият шинохтани Фаластин истиқбол карданд ва онро гоме муҳим дар ростои таҳқиқи «роҳҳалли ду давлатӣ» донистанд. Аз сӯи дигар, Блумберг гузориш дода, ки Кир Стармер, нахустназири Англис, низ таҳти фишори аъзои аршади давлати худ ва Эммануэл Макрон қарор дорад то ба далели вахомати авзои инсонӣ дар навори Ғазза, ҳарчӣ зудтар Фаластинро ба унвони як кишвари мустақил ба расмият бишиносад.
