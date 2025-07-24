Пизишкиён: Иддаои Трамп дар бораи поёни барномаи ҳастаии Эрон тавҳаум аст

Ба гузориши хабаргузории Аҳлибайт(а) — Абно — «Масъуд Пизишкиён» раиси Ҷумҳурии Эрон дар гуфтугӯе бо шабакаи Ал-Ҷазира эълом кард, ки Эрон омодаи муқобила бо ҳар таҳарруки низомии режими саҳюнистӣ аст ва иддаои нобудии барномаи ҳастаии Эрон тавҳауме беш нест.
Вай дар аввалин гуфтугӯи телевизионии худ пас аз ҷанги таҳмилии 12-рӯза алайҳи Эрон дар (23 хурдод) июни гузашта гуфт, ки нерӯҳои мусаллаҳи Эрон омодаи ҳадаф қарор додани умқи арозӣи ишғолӣ ҳастанд.
Раиси Ҷумҳурии Эрон ба зарбаҳои муҳлики Эрон ба умқи арозӣи ишғолӣ ишора ва таъкид кард, ки Тел-Авив хасороташро катиммон мекунад.
Пизишкиён гуфт: "Режими саҳюнистӣ монеъи ҳар ривояте дар бораи муваффақияти ҳамлаҳои мушакии Эрон мешавад, аммо дархости он барои таваққуфи ҷанг гувоҳи ҳақоиқи бисёрест. Исроил бо эҷоди ҳарҷу марҷ ва ҳамлаҳои ҳадафманд талош кард, ки низоми Ҷумҳурии Исломиро тазъиф ва таҷзия кунад, аммо дар ин масир ноком монд."
Раиси Ҷумҳурии Эрон таъкид кард: "Эрон хоҳони ҷанг нест ва ин нигоҳро ҳам надорад, ки оташбас қатъӣ аст. Эрон бо тамоми тавон аз худ дифоъ хоҳад кард. Эрон таслим нашуда ва нахоҳад шуд. Мо ба дипломатия ва гуфтугӯ таваҷҷӯҳ дорем."
Пизишкиён дар бораи ҳамлаи ахири Амрико ба тасисоти ҳастаии Эрон ва гуфтаҳои Доналд Трамп раиси ҷумҳурии Амрико мабнӣ бар ин ки ин ҳамлаҳо кори барномаи ҳастаии Эронро яксара кардааст, онро тавҳаум донист ва гуфт: "Тавони ҳастаии мо дар мағзи донишмандони мо аст на тасисоти ҳастаӣ. Мо бар тадовуми барномаи ҳастаии Эрон ва ғанисозии ураниум дар чорчӯби қавонини байналмилалӣ таъкид дорем."
Раиси Ҷумҳурии Эрон бо ишора ба ин ки Теҳрон ба дунболи силоҳи ҳастаӣ нест, таъкид кард: "Музокироти отии бо Амрико бояд бар асоси суди ду тараф ва асли бурд-бурд бошад."
Пизишкиён дар идома ба ҳимояти густардаи кишварҳои минтақа аз Эрон дар ҷараёни ҷанги таҳмилии 12-рӯзаи режими саҳюнистӣ алайҳи Эрон ишора кард ва онро бесобиқа тавсиф кард.
Вай аз омодагии Эрон барои тадвини мафҳуми амнияти ҷамъии муштарак бо ҳамсоягони араб ва дигар кишварҳои минтақа сухан гуфт ва дар бораи ҳамлаи Эрон ба пойгоҳи Ал-Удейд Қатар низ таъкид кард: "Эрон ба Қатар ва мардумаш ҳамла накард балки ба пойгоҳи амрикоӣ ҳамла кард, ки Эронро ҳадаф қарор дода буд. Мо мавқеъ ва эҳсоси қатариҳоро дарк мекунем ва бо амири Қатар дар ҳамон рӯз гуфтугӯ кардем."
Пизишкиён дар бораи талоши режими саҳюнистӣ барои террораш дар ҷараёни ҷанги ахир низ гуфт, ки ҳадаф, террори мақомоти аршади сиёсӣ пас аз террори фармондеҳони низомӣ барои эҷоди ҳарҷу марҷ ва барандозии низом буд.
