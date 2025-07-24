Раъйи мусбати парлумони режими Исроил ба тарҳи илҳоқи Каранои Бохтарӣ

Ба гузориши хабаргузории байналмилалии Аҳлибайт(а) — Абно — ба нақл аз Ал-Ҷазира, Кнессет Исроил (парлумони режими саҳюнистӣ) аз пешниҳоде мабнӣ бар илҳоқи Каронаи Бохтарӣ бо аксарияти 71 намоянда аз маҷмӯи 120 намоянда ҳимоят кард.
Кнессет музокиротеро бо ҳадафи раъйгирӣ дар мавриди лоиҳае оғоз кард, ки аз фарохоне ҳимоят мекунад, ки аз аъмоли ҳокимият бар Каронаи Бохтарии ишғолӣ ҳимоят мекунад.
Ин лоиҳа тавассути теъдоде аз аъзои эътилофи ҳоким қабл аз хуруҷи Кнессет ба таътилоти тобистонӣ ироа шуд.
Ёрив Левин, вазири додгустарии режими саҳюнистӣ ҳимояти худ аз ин лоиҳаро иброз кард ва гуфт, ки ба тасвиби он раъй хоҳад дод.
Ҳамчунин, аъзои Кнессет аз аҳзоби "Саҳюнизми Динӣ", "Ликуд", "Шос" ва "Исроил Байтена" мухолифати худ аз ин лоиҳаро эълом карданд.
Ин лоиҳа як қонуни лозим иҷро нест, балки эъломи мавқеъ аст ва давлати Исроилро, ки муҷоз ба иттихози тасмимот аз ин навъ аст, мулзам намекунад.
Итмар Бен Ғвир, вазири амнияти миллӣ, дар суханронии худ дар Кнессет хостори контроли комил ва мутлақи Исроил бар навори Ғазза дар марҳилаи пас аз ҷанг шуд.
Мухолифони ин лоиҳа дар Кнессет (Парлумони режими саҳюнистӣ)
Дар муқобил, мухолифони Исроил аз пешнависи қатънома интиқод карданд.
Як намояндаи Ҳизби Коргар гуфт, ки ҳадаф аз ин пешнавис, лопӯшонӣ шикасти кобинаи «хунин»-и Бинямӣн Нетаняҳу дар ҳама ҷабҳаҳо, пинҳон кардани шикасти он дар мудирияти ҷанги Ғазза ва фароҳам кардани имкони фирори ифротгароён аз хидмати сарбозӣ аст.
Интиқоди намояндагони Араб дар Кнессет (Парлумони режими саҳюнистӣ)
Листи муттаҳиди Араб, ба номи раиси худ, Мансур Аббос, пешнависи муқобилеро пешниҳод кард, ки хостори таъсиси як кишвари фаластинӣ дар канори Исроил, бо зиндагӣ дар амният, сулҳ ва мушорикат аст.
Аҳмад Ат-Тибӣ, узви Кнессет аз листи муштараки Араб, қатъномаи ҷойгузинеро пешниҳод кард, ки хостори эҳтиром ба қатъномаҳои байналмилалӣ марбут ба масъалаи Фаластин мешавад.
Ат-Тибӣ гуфт, ки тарҳҳои ишғолгарӣ дар Каронаи Бохтарӣ ба манзалаи поксозии қавмӣ аст. Ӯ ҳамчунин хостори поёни ҷанг алайҳи Ғазза, поёни гуруснагӣ дар онҷо, ба расмият шинохтани кишвари Фаластин ва поёни ишғолгарӣ шуд.
Your Comment