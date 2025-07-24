Иттиҳоди ҷаҳонии уламои мусалмон: Поён додан ба наслкушӣ дар Ғазза як вазифаи шаръӣ аст

Ба гузориши хабаргузории байналмилалии Аҳлибайт(а) — Абно — Иттиҳоди ҷаҳонии уламои мусалмон бо судури баёнияе хостори таваққуфи фаврии ҷанги Ғазза шуда ва таъкид кардааст, ки поён додан ба «наслкушӣ дар навори Ғазза, як вазифаи шаръӣ, ахлоқӣ ва инсонӣ аст».
Ин ниҳоди динии байналмилалӣ, бо ишора ба куштори густардаи ғайринизомиён, бавежа занону кӯдакон, ҳушдор додааст, ки идомаи вазъияти кунунӣ паёмадҳои хатарноке барои амнияти минтақа ва ҷаҳон хоҳад дошт.
Иттиҳод бо баёни ин ки иқдомоти режими саҳюнистӣ ноқизи усули инсонӣ ва ҳуқуқи байналмилал аст, аз ҷомеаи ҷаҳонӣ ва созмонҳои байналмилалӣ хостааст барои таваққуфи фаврии амалиёти низомӣ вориди амал шаванд.
Дар ин баёния ҳамчунин бар масъулияти уммати исломӣ дар дифоъ аз мазлумони фаластинӣ ва ҳимоят аз муқовимати машруъи онон таъкид шудааст.
Уламои мусалмон аз давлатҳои исломӣ хостаанд, то мавзеъи қотеъ ва муштарак иттихоз кунанд ва фишори сиёсӣ ва ҳуқуқӣ бар режими саҳюнистӣ афзоиш диҳанд.
Иттиҳоди ҷаҳонии уламои мусалмон ҳамчунин хоҳони гушоиши фаврии гузаргоҳҳо ва ирсоли кумакҳои инсондустона ба Ғазза шуда ва аз сукути бархе кишварҳо нисбат ба тадовуми ин буҳрон интиқод кард.
